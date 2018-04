Handel ludźmi: częściej zmuszani do pracy niż do seksu

Ofiary handlu ludŸmi częœciej zmusza się do ciężkiej pracy niż do seksu.

Zmienia się charakter przestępstwa handlu ludŸmi – kiedyœ przybierało głównie postać wykorzystywania seksualnego, dzisiaj na plan pierwszy wysuwa się zmuszanie do niewolniczej pracy.

– Zjawisko dotyczy przede wszystkim cudzoziemców wykorzystywanych u nas w kraju do przymusowej pracy, ale również Polaków, w tym wyjeżdżajšcych za granicę – zaznacza Irena Dawid-Olczyk, prezes Fundacji La Strada, która pomaga ofiarom handlu ludŸmi.

To praca ponad siły, za darmo lub rażšco nisko opłacana, do której ofiary sš przymuszane biciem, poniżaniem i zastraszaniem. Noclegi w uršgajšcych warunkach, wyżywienie poniżej jakichkolwiek standardów – to realia, z jakimi spotykajš się ofiary przymusowej pracy.

Najnowszy, szokujšcy przypadek dotyczy 55-latka, który przez rok był wykorzystywany do niewolniczej pracy w gospodarstwie rolnym w woj. kujawsko-pomorskim.

– Mężczyzna był zamykany w kontenerze lub częœci ładunkowej ciężarówki, groŸbami i biciem zmuszany do wykonywania wszystkich prac: porzšdkowych, remontowych czy kopania rowów. Pracował za darmo, a do jedzenia dostawał np. suchy chleb. Gdy próbował ucieczki, był bity pięœciami i kopany – mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. To policjanci tej jednostki po tym, kiedy mężczyŸnie udało się uciec, zatrzymali jego oprawców. 31-letni Łukasz T. i 22-letni Łukasz J. usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani.

O poczuciu bezkarnoœci podejrzanych œwiadczy to, że kiedy mężczyzna po ucieczce schronił się u rodziny, „pracodawcy" przyjechali po niego, chcšc go zabrać z powrotem. Sprawa wyszła na jaw, bo rodzina uciekiniera wezwała policję, zgłaszajšc wtargnięcie na ich posesję.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2017 r. stwierdzono 83 przestępstwa handlu ludŸmi, rok wczeœniej – zaledwie dziewięć. Więcej takich czynów udało się ustalić w 2015 r. – łšcznie 105. Jednak wcišż liczba œledztw jest niewielka (od 27 do 30 rocznie).

– To sprawy trudne dowodowo, ujawniane rzadko, także przypadkiem, gdy udręczone ofiary podejmuje desperackie decyzje – przyznajš œledczy.

Inny mężczyzna zmuszany do pracy (także w gospodarstwie pod Bydgoszczš) próbował popełnić samobójstwo. Trafił do szpitala, dlatego sprawa się wydała.

– Do niewolniczej pracy sš wykorzystywane osoby bezdomne, samotne, w trudnej sytuacji życiowej, bez oparcia w rodzinie – mówi nam Michał Grzelec, naczelnik wydziału do walki z handlem ludŸmi w KGP. – Ujawnione przez nas sprawy pokazujš, że ma to miejsce także w gospodarstwach rolnych, w małych miejscowoœciach – zaznacza.

– Ofiary bywajš postrzegane jako ludzie z marginesu, osoby gorsze, więc takie, które można wykorzystywać – mówi Irena Dawid-Olczyk. Nasila się – jak zaznacza – wykorzystywanie do przymusowej pracy cudzoziemców, głównie ze Wschodu, którzy przyjechali za chlebem. – Zwłaszcza Ukraińców i Białorusinów, choć mamy sygnały dotyczšce także obywateli Bangladeszu i Uzbekistanu – dodaje prezes La Strady.

Po 400 godzin tygodniowo, za upokarzajšco niskš płacę kilkudziesięciu Ukraińców było wykorzystywanych do pracy w znanych restauracjach w Warszawie – niedawno w tej sprawie do sšdu trafił akt oskarżenia (co ujawniła „Rzeczpospolita"). – Gdyby klienci renomowanych lokali o tym wiedzieli, omijaliby je szerokim łukiem – sugeruje jeden ze œledczych z nadziejš, że dzięki procesowi się tego dowiedzš.

Obcokrajowcy – poniżani i upokarzani – odczuwajš stres migracyjny, więc tym łatwiej ich wykorzystywać. – Zwłaszcza że sprawcy stosujš obecnie wyrafinowane metody psychologiczne – mówi Irena Dawid-Olczyk.

Co gorsza, zdarza się, że sšdy majš problemy z rozpoznaniem przestępstwa – w jednej z drastycznych spraw sšd dopatrzył się jedynie znęcania, a nie handlu ludŸmi

Korzystajšcy z niewolniczej pracy uchodzš w swoich œrodowiskach za ludzi zamożnych i wpływowych. To też sprawia, że ofiary się bojš. Pomocy mogš szukać w Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym prowadzonym przez La Stradę (tel. 22 628 01 20).