Fundacja Życie i Rodzina chce zebrać milion podpisów pod projektem "Zatrzymaj aborcję"

- Jedynie taka liczba podpisów może przekonać rządzących, by uchwalili prawo chroniące nienarodzone dzieci – uważa Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Fundacja zamierza w sierpniu zawiadomić marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu inicjatywy obywatelskiej, a na początku jesieni rozpocząć zbiórkę podpisów pod tym projektem. Zgodnie z prawem ma na to trzy miesiące. Pod projektem obywatelskim musi się podpisać co najmniej 100 tys. osób, aby był on procedowany przez Sejm (Sejm nie ma jednak obowiązku zajęcia się projektem).

Przedstawiciele Fundacji wierzą, że łatwo uda im się zebrać nawet dziesięć razy więcej podpisów niż wymagane minimum, ponieważ podobne zbiórki pod projektami prowadziła w poprzednich latach i - jeśli je zsumować - to pod projektami antyaborcyjnymi zebrano w sumie ponad 2 mln podpisów.

- Liczymy na to i tak celujemy, żeby tym razem zebrać milion. Wiemy, że to jest taka liczba, żeby przekonać rządzących do tego, żeby wreszcie takie prawo uchwalić – uważa Kaja Godek.

Godek podkreśliła, że w Polsce nie powstało jeszcze prawo, które chroniłoby nienarodzone dzieci. - To jest grupa najbardziej dyskryminowana, najbardziej poszkodowana, grupa zupełnie wyjęta spod prawa. Tylko dlatego, że te dzieci mają zdiagnozowaną jakąś wadę albo poczęły się w okolicznościach nie takich jakich byśmy chcieli. Okazuje się, że można takie dziecko skazać na śmierć - tłumaczyła.

Obowiązująca od 1993 roku ustawa regulująca kwestię aborcji w Polsce zezwala na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w przypadku poważnych wad płodu, poczęcia wyniku gwałtu, lub gdy życie matki jest zagrożone.

– Nie możemy patrzeć na to, jak bezkarnie w polskich szpitalach codziennie morduje się średnio troje dzieci, w skali roku tysiąc. To się dzieje już wiele lat, a ostatnie półtora roku również i nic się w tej kwestii nie zmienia. Tak wiele osób walczy o demokrację, a jednak to prawo do życia nie każdemu przysługuje – zauważa Lidia Sankowska-Grabczuk z Prawicy Rzeczypospolitej.

Dlatego zdaniem środowisk pro-life potrzebny jest kolejny projekt komitetu inicjatywy obywatelskiej, który ma poprawić sytuację prawną nienarodzonych dzieci.

– Nie zgadzamy się na wytwarzanie takiego sztucznego podziału, że albo dobro matki albo dobro dziecka. Dobro dziecka i dobro matki idą ze sobą w parze. Kobieta, którą prawo chroni przed dokonaniem aborcji, jest bezpieczna, ponieważ dokonanie aborcji ma również bardzo złe konsekwencje dla niej samej – tłumaczy Kaja Godek.

Godek odniosła się też do słów Jarosława Kaczyńskiego w „Gościu Niedzielnym:, który powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości "nie wycofuje się z dążenia do zakazu aborcji z powodu choroby dziecka".

- To jest pewien sygnał, że jednak jest po stronie rządzących wola, by w jakiś sposób sprawę załatwić, przynajmniej jeśli chodzi o tę aborcję eugeniczną – stwierdziła przedstawicielka Fundacji Życie i Rodzina.