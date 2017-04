Szwajcaria: 45-latek oskarżony o polubienie wpisu na Facebooku

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Janusz Korwin-Mikke: Kobieta chce, by mężczyzna był inteligentniejszy

Sprawa ma charakter precedensowy i jest pokłosiem internetowej kłótni w środowisku aktywistów działających na rzecz praw zwierząt - pisze "Tages Anzeiger".

Oskarżony polubił osiem wpisów, umieszczonych na kilku profilach zrzeszających obrońców praw zwierząt, w których pojawiły się oskarżenia pod adresem Kesslera. Teraz ten ostatni oskarża 45-latka o zniesławienie.

Powód? Polubienie wpisów sprawiało, że były one widoczne dla znajomych oskarżonego 45-latka, w związku z czym - zdaniem prokuratora - przyczynił się on do ich rozpowszechniania. Prokuratura jest zdania, że celem oskarżonego było zaszkodzenie Kesslerowi.

Z kolei obrońca 45-latka przekonuje, że Kessler był w przeszłości skazany za dyskryminację rasową.

Oskarżonemu grozi grzywna.