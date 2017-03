Islandia: Wzrost liczby urodzeń 9 miesięcy po wygranej 2:1 z Anglią

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Awans do ćwierćfinału Euro 2016, możliwy dzięki pokonaniu w 1/8 finału Anglii 2:1 to największy sukces w historii tamtejszego futbolu (w ćwierćfinale Islandia przegrała z Francją 2:5). Na Euro 2016 - jak podaje visir.is - udało się 10 proc. mieszkańców Islandii. Serwis odnotowuje również, że wiele osób zmieniało datę swojego ślubu, by móc oglądać na żywo Islandię na Euro.

Visir.is nazywa zwycięstwo nad Anglią "najwspanialszym islandzkim zwycięstwem od czasu przegnania brytyjskiej floty w czasie tzw. wojen dorszowych toczonych w II połowie XX wieku przez Wielką Brytanię i Islandię.

"9 miesięcy po tym zwycięstwie zapełniony grafik na oddziale położniczym Szpitala Uniwersyteckiego wskazuje, że wielu mieszkańców Islandii uznało, iż zwycięstwo nad Anglią dowodzi, że Islandczyków powinno być więcej" - czytamy w islandzkim serwisie.

Na dowód visir.is zamieszcza wpis Ásgeira Pétura, lekarza oddziału położniczego wspomnianego szpitala, który informuje o rekordowym zapotrzebowaniu na znieczulenie zewnątrzoponowe, stosowane w przypadku kobiet w ciąży, odnotowanym dziewięć miesięcy po zwycięstwie 2:1 nad Anglią.

Tymczasem piłkarska reprezentacja Islandii "uczciła" wyeliminowanie Anglii wygrywając w meczu towarzyskim z Irlandią na wyjeździe 1:0.