Szwecja: Sieć hoteli zwraca pieniądze za pobyt małżeństwom, które się rozwiodą

Anna Madsen, szefowa ds. marketingu sieci (w Szwecji należy do niej ok. 40 hoteli) tłumaczy, że celem akcji jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest "inwestowanie w swój związek".

- Gościmy wiele par w naszych hotelach i rezydencjach w całej Szwecji i widzimy, jak wiele im daje oderwanie się na chwilę od codzienności i poświęcenie czasu tylko partnerce bądź partnerowi - mówi Madsen. - Chcemy, aby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, dlatego zdecydowaliśmy się na takie radykalne posunięcie - dodaje.

Niecodzienna oferta dotyczy małżeństw, które spędziły noc w hotelu we wspólnym pokoju. Jeśli w ciągu 12 miesięcy od wizyty w hotelu para zdecyduje się na rozwód, wówczas otrzyma zwrot kosztów za - maksymalnie - dwie doby spędzone w hotelu, pod warunkiem, że przekaże hotelowi kopię swoich papierów rozwodowych. Para musi też - wykupując pobyt w hotelu - zaznaczyć, że ma być on objęty "gwarancją małżeńską".

Termin "gwarancja małżeńska" jakim objęta jest nietypowa oferta ma zwrócić uwagę na fakt, że - dzięki zainwestowaniu w związek poprzez wykupienie pobytu w hotelu - rozwód pary staje się znacznie mniej prawdopodobny.

Madsen przyznaje, że istnieje ryzyko, iż pary już zdecydowane na rozwód mogą wykorzystać ofertę do spędzenia darmowego czasu w hotelu. - Mamy jednak nadzieję, że nawet najbardziej oszczędni małżonkowie nie będą aż tak pragmatyczni - podkreśla.