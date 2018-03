Negacjonista oprowadzi wycieczkę po obozach śmierci

Allan Warren [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Kontrowersyjny historyk wybiera się do Polski. Czy po awanturze wokół ustawy o IPN nie zaszkodzi to naszemu wizerunkowi?

Adolf Hitler nie wiedział o Holokauœcie, a masowe morderstwa w komorach gazowych sš mitem – to poglšdy, jakie upowszechnia David Irving. Ten brytyjski historyk, uchodzšcy za œwiatowego guru negacjonistów, we wrzeœniu planuje wizytę w Polsce.

Takš informację zamieœcił na swojej stronie internetowej. Pisze, że chce odwiedzić obozy w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Czy plan jest aktualny? „OdpowiedŸ na wszystkie Państwa pytania brzmi: tak" – napisał w e-mailu do redakcji „Rzeczpospolitej". I dodaje, że Polskę regularnie odwiedza „od dwunastu lat lub więcej".

Irving oprowadza w Polsce po miejscach zwišzanych z II wojnš œwiatowš coœ, co nazywa wycieczkami „prawdziwej historii" („Real History Tour"). Raz na kilka lat interesujš się nimi media. Przykładowo w 2015 roku napisały o nich m.in. „Daily Mail" i „Times of Israel". Podawały opłatę za uczestnictwo 3 tys. dol. lub 2 tys. funtów. Czy kwota jest aktualna? Spytaliœmy o to Irvinga, ale nie dostaliœmy odpowiedzi.

„To sš prywatne przyjazdy. Jeœli ktoœ chce robić z tego kontrowersje, to wolny œwiat" – napisał nam Irving.

I rzeczywiœcie, tegoroczna wycieczka może przebiegać z większymi kontrowersjami niż poprzednie. Z naszych informacji wynika, że interesuje się niš brytyjska organizacja antyrasistowska Hope Not Hate. Uczuliła już na niš polskie stowarzyszenie antyfaszystowskie Nigdy Więcej.

Prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i współzałożyciel Nigdy Więcej, przypomina, że Irving za głoszenie swoich negacjonistycznych poglšdów został skazany przez austriacki sšd, a w więzieniu odsiedział ponad rok. – W zwišzku z dyskusjš wokół ustawy o IPN kontekst tej wizyty jest szczególny. Polskie instytucje, które reagujš na to, co napisała gazeta w Argentynie albo prostujš przekłamania w Instytucie Yad Vashem, powinny zainteresować się też przyjazdem Irvinga – mówi.

Zauważa, że niedawno wskutek działań MSZ przyjazd do Polski odwołał Richard Spencer, guru amerykańskich białych supremacjonistów. Czy z Irvingiem będzie podobnie? „Resort spraw zagranicznych nie posiada informacji na temat wizyty pana Davida Irvinga w Polsce" – informuje MSZ.