Odebrali mu psa, chce od gminy nowego

Mieszkaniec gminy Wieliszew, któremu z powodu znęcania odebrano psa, teraz domaga się od samorzšdu... nowego zwierzaka.

Husky mimo wysiłków weterynarzy zdechł, a Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze już trzy razy uchylało decyzję wójta w sprawie zabrania psa. Sprawš ma zajšć się teraz policja.

Historię opisała „Gazeta Powiatowa". Najpierw do Urzędu Gminy w Wieliszewie wpłynęło zgłoszenie od mieszkańców skarżšcych się na złe traktowanie psa przez jednego z sšsiadów.

- Najpierw był pies rasy bernardyn praktycznie zamęczony przez właœcicieli, a drugiego psa już mieszkańcy nie darowali i zgłosili do nas. To był pies rasy husky. Na wniosek mieszkańców przy udziale policji z lekarzem weterynarii orzeczono, że psa należy natychmiast odebrać – opowiadał podczas sesji wójt Paweł Kownacki .

Husky był w stanie agonalnym. Mimo wysiłków weterynarzy zwierzę zdechło. Na SGGW wykonano sekcję zwłok. - Dokumentacja z tej sekcji jest w aktach sprawy i potwierdza, że pies był w bardzo, bardzo złym stanie – mówił wójt Kownacki.

Właœciciel psa odwołał się do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w sprawie odebrania mu psa przez gminę. Kolegium za każdym razem uchylało decyzję wójta.

- W uzasadnieniu odnoszono się nie do faktów, a do osobistych wycieczek wobec mnie. Jako stronniczoœć wskazano kopię jednej z moich opinii prywatnych w internecie, w której nie wskazujšc adresu i nazwiska, powiedziałem, że jest to karygodne postępowanie, więc tym bardziej na takie działanie SKO nie może być mojej zgody – tłumaczył wójt Wieliszewa.

W rozmowie z polsatnews.pl dodał, że jest zadziwiony decyzjami SKO. - Dla nas i prawników, to kuriozalna sytuacja. Jesteœmy przygotowani nawet na skargę do prokuratury na SKO – zapowiedział Paweł Kownacki. Zdradził, że jeszcze raz złożył wniosek o zbadanie sprawy.

- Chcieliœmy po prostu tego psa ratować. Nie myœleliœmy wtedy o prokuraturze, ale okazuje się, że policja wszczyna postępowanie z urzędu – tłumaczył wójt Kownacki.

Właœciciel psa skierował pismo do urzędu, w którym domaga się, by odkupiono mu psa. Chciał, by sprawa zajęła się też Rada Gminy Wieliszew. I tak się stało.

"W tej chwili chcę psa rasy berneński pies pasterski, może być bez rodowodu. Cena od 800 zł do 4 tys. zł. Do wyboru przez pięć osób, to jest wójta, jego wspaniałš ekipę i weterynarza Kado. Zrzutka tylko po kilka złotych" – napisał były właœciciel husky'ego.

Mężczyzna domaga się też przeprosin w mediach i na portalach społecznoœciowych od urzędników których nazwał "przedstawicielami bezprawia".

Jak twierdzi „Gazeta Powiatowa" propozycja polubownego załatwienia sporu między mężczyznš a urzędem jest niemożliwa, przynajmniej nie na zasadach proponowanych przez mieszkańca.

– Na poczštku chcieliœmy legalnie odebrać psa ludziom, którzy na niego nie zasługujš. Jeœli okazuje się, że ktoœ jeszcze bezczelnie oczekuje nowego, wskazuje rasę i za jakie kwoty powinien być ten pies kupiony, to tym bardziej skłaniam się do tego, że należy człowieka ukarać i zabronić mu posiadania zwierzšt – tłumaczył lokalnym dziennikarzom wójt Kownacki.

Wiele wskazuje więc na to, że sprawa będzie miała cišg dalszy i skończy się w sšdzie. Radny Edwin Zezoń zasugerował, że wobec właœciciela psa należy złożyć zawiadomienie do prokuratury.

– Skoro sš odpowiednie dowody i jest opis stanu zwłok tego zwierzęcia i dlaczego on zdechł, to sprawa jest ewidentna i nie powinniœmy nawet chwili czekać z kodeksem karnym. Jeœli mamy wiadomoœć o popełnieniu przestępstwa, powinniœmy to zgłosić do odpowiednich organów – mówił Edwin Zezoń, cytowany przez „Gazetę Powiatowš".

Jeœli prokuratura uzna, że właœciciel zwierzaka znęcał się nad nim, to mężczyŸnie grozi do trzech lat więzienia.