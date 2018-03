Masowe protesty. Francuzi bronią przywilejów

Emeryci, kolejarze, piloci, pielęgniarki: po raz pierwszy od przejęcia władzy dziesięć miesięcy temu Emmanuel Macron staje wobec masowych protestów społecznych.

Wczoraj na ulice Paryża i innych wielkich miast kraju wyszły tysišce starszych osób. Protestujš przeciwko podniesieniu od 1 stycznia podatku od emerytur o 1,7 pkt proc. W tym tygodniu w Tours prezydent apelował o „solidarnoœć między pokoleniami". Tłumaczył, że jeœli osoby starsze nie oddadzš choć niewielkiej częœci swoich dochodów, państwo pogršży się w długach i w końcu w ogóle nie da się finansować emerytur.

– Stawka dla Macrona jest poważna. To w znacznym stopniu dzięki głosom osób starszych wygrał on wybory – tłumaczy „Rz" Laurent Bigorgne, dyrektor paryskiego Instytutu Montaigne.

Przebić się ze swoim apelem prezydentowi nie będzie łatwo, bo we Francji przywileje socjalne uważa się za „prawa nabyte", które się „należš" niezależnie od kondycji finansowej kraju. Przeprowadzona przez Nicolasa Sarkozy'ego w 2010 r. reforma, która przesunęła wiek emerytalny z 60 do 62 lat z powodu m.in. dłuższego œredniego okresu życia, była jednym z istotnych powodów porażki prezydenta w 2010 r. Jego następca François Hollande po częœci cofnšł zmianę. We Francji żyje nieco ponad 15 mln emerytów. Ich œrednie uposażenie przekracza 1350 euro miesięcznie brutto, jednak œrednie ceny towarów i usług we Francji sš dwa razy droższe niż w Polsce.

Ale na tym nie kończš się przeszkody Macrona w reformowaniu kraju. Także w czwartek zwišzki zawodowe państwowych linii kolejowych SNCF podjęły decyzję o strajku generalnym w przyszłym tygodniu. Chodzi o firmę, która zatrudnia na bardzo dogodnych warunkach 160 tys. pracowników, ale wydajna nie jest. Koszt przewozu pasażerów jest we Francji o 1/3 droższy niż œrednio w Unii, zaœ nagromadzony przez lata dług SNCF przekracza 45 mld euro.

Pałac Elizejski chce wykorzystać otwarcie rynku przewozów kolejowych w Unii, aby radykalnie odchudzić państwowe linie kolejowe. Do lata prezes firmy ma przedstawić plan radykalnego ograniczenia kosztów, ale już teraz nowi pracownicy będš zatrudniani z pominięciem specjalnego „statusu" kolejarza. Francja zgodziła się, aby od 2020 r. władze każdego regionu mogły decydować, czy nadal powierzajš obsługę linii lokalnych i regionalnych SNCF, czy też rozpisujš otwarty przetarg z udziałem prywatnych i zagranicznych przewoŸników.

To ostatnie rozwišzanie będzie w całym kraju obowišzkowe cztery lata póŸniej. Jednoczeœnie od 2021 roku zostanie otwarty rynek przewozów dalekobieżnych, gdzie do tej pory królujš słynne ultraszybkie pocišgi TGV. Zapewniajš one doskonałš jakoœć usług i bardzo konkurencyjne czasy przejazdów, ale za trzy–cztery razy wyższe ceny niż w Polsce.

Do strajku kolejarzy chcš się przyłšczyć pracownicy spółki obsługujšcej paryskie metro (RATP), którzy także obawiajš się utraty częœci przywilejów. Postulaty emerytów popiera natomiast personel zajmujšcy się osobami starszymi w szpitalach, który w czwartek częœciowo strajkował. O podjęciu strajku zdecydowało także w głosowaniu 71 proc. pilotów Air France. Tu też chodzi o wstrzymanie ograniczania kosztów przez przewoŸnika.

Macron chce jednak wykorzystać dla przeprowadzenia reform dobrš koniunkturę w kraju. W IV kwartale ub.r. gospodarka rozwijała się w ujęciu rocznym w tempie 2,5 proc. W 2017 r. liczba osób bez pracy we Francji spadła zaœ o 250 tys. osób, najwięcej od 40 lat, choć wskaŸnik bezrobocia, zdaniem Eurostatu, pozostaje dwukrotnie wyższy (9 proc.) niż w Polsce.