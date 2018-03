Pobiegną, by uczcić Żołnierzy Wyklętych

Już po raz szósty w niedzielę odbędzie się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym".

Tegoroczna impreza odbędzie się w 300 miastach w Polsce oraz w wielu miejscach poza granicami.

- Ta edycja biegu „Tropem Wilczym" jest wyjštkowa, ponieważ odbywa się w roku, w którym œwiętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległoœci – uważa organizator fundacja „Wolnoœć i Demokracja".

Bieg wystartuje w całej Polsce oraz za granicš w niedzielę 4 marca. WeŸmie w nim udział 70 tysięcy biegaczy z 333 miast w Polsce oraz oœmiu za granicš m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Chicago, niemieckim Hurth, w Wiedniu czy Wilnie.

Jak zapowiadajš organizatorzy, w biegu wezmš również udział żołnierze polscy i państw sojuszniczych w siedmiu misjach wojskowych: w Boœni, Kosowie, Kuwejcie, na Łotwie, w Rumunii oraz w Afganistanie i Iraku.

Co roku bohaterowie, którzy patronujš biegowi, wybierani sš według odpowiedniego klucza. Tym razem wydarzeniu patronować będš Żołnierze Wyklęci zamordowani w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie. Wœród tegorocznych patronów sš Hieronim Dekutowski, Łukasz Ciepliński, Zbigniew Przybyszewski, Roman Groński, Szczepan Œcibior, Dionizy Sosnowski i Czesław Gałšzka oraz Witold Pilecki.

Ich podobizny znajdujš się na koszulkach, w których będš biec uczestnicy. - Większoœć szczštek patronów została odnaleziona w latach 2012-2013 przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka w kwaterze „Na Łšczce", ale miejsca pochówku niektórych – np. Witolda Pileckiego, nadal nie znamy- zauważajš organizatorzy „Tropem Wilczym".

Podkreœlajš, że głównym celem biegu jest oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wœród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku.

Bieg ma charakter wielopokoleniowy: imprezie towarzyszš liczne atrakcje edukacyjne przeznaczone dla całych rodzin, takie jak terenowe gry rodzinne, rekonstrukcje historyczne, koncerty, wystawy i spotkania z ciekawymi goœćmi.

Kulminacyjnym punktem każdego biegu „Tropem Wilczym" ma być bieg rodzinny na dystansie 1963 m., który symbolizuje rok œmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek".

Częœciš pakietu startowego będzie medal zaprojektowany i wykonany przez Instytut Pamięci Narodowej.

W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony œwiętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych".

Dwa lata póŸniej grupa pasjonatów zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy, a wzięło w niej udział 50 uczestników.

Rok póŸniej, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolnoœć i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg został przeniesiony w miejsce znane z póŸniejszych edycji w Warszawie do Parku Skaryszewskiego. Wtedy wzięło w nim udział ok.1,5 tys. osób.

Od trzech lat impreza ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń biegowych. Rok temu wzięło w niej udział ok. 60 tys. uczestników z 281 miast.

Mapę miejscowoœci w których odbędzie się impreza można znaleŸć na stronie:www.tropemwilczym.pl.

VI edycja "Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" odbędzie się pod patronatem honorowym Andrzeja Dudy, prezydenta RP.