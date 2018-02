Zakaz uboju rytualnego do poprawki

PiS łagodzi zakaz zabijania zwierzšt bez ogłuszania, który mógłby wywołać kolejny konflikt z Izraelem.

„Polacy najwidoczniej nie mogš przestać ubliżać Żydom" – napisał w połowie lutego izraelski dziennik „Jerusalem Post". Poinformował, że po wybuchu awantury spowodowanej przyjęciem przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN Polacy mogš przegłosować kolejnš ustawę, która popsuje relacje z Izraelem. Chodzi o pomysł ograniczenia uboju rytualnego, czyli bez ogłuszenia, na potrzeby muzułmanów i żydów. O tym, że projekt jest niezgodny z zasadš wolnoœci religijnej informowało też Europejskie Stowarzyszenie Żydów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z ustaleń „Rzeczpospolitej" wynika, że PiS może w tej sprawie iœć na ustępstwa. Œwiadczš o tym intensywne rozmowy wnioskodawcy, posła PiS i szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem.

Negocjacje dotyczš kompleksowej nowelizacji ustawy o ochronie zwierzšt. Zakłada ona m.in. powszechne czipowanie psów i zakaz trzymania tych czworonogów na łańcuchach i wykorzystywania zwierzšt w cyrkach. Dochodzš do tego dwie regulacje, które budzš najwięcej kontrowersji: zakaz hodowli zwierzšt futerkowych oraz właœnie ograniczenie uboju rytualnego.

Prowadzenie negocjacji potwierdzajš obie strony. – Pan rabin złożył propozycję poprawek wraz z uzasadnieniem. Dotyczš tego, na czyje konkretnie potrzeby może być stosowany ubój rytualny – ujawnia „Rzeczpospolitej" Krzysztof Czabański.

– Spotkałem się dwa razy z posłem Czabańskim, a rozmowa była bardzo otwarta i konkretna – mówi z kolei rabin Michael Schudrich.

Projekt PiS przewiduje, że ubój bez ogłuszenia, obecnie w Polsce legalny, byłby możliwy jedynie na potrzeby własne członków zwišzków wyznaniowych, co uniemożliwiłoby produkcję na eksport. W przypadku uboju na potrzeby gmin nie można by już też korzystać z klatek służšcych obróceniu zwierzęcia plecami do dołu, co ułatwia poderżnięcie gardła. W jakš stronę mogš pójœć ustępstwa PiS? Czabański i Schudrich nie chcš mówić o rezultacie rozmów.

Jednak raczej trudno spodziewać się znacznego ograniczenia uboju rytualnego w Polsce, bo jak mówi rabin Schudrich, dla Żydów byłaby to sytuacja trudna do zaakceptowania. – Gdyby ktoœ przyjšł ustawę przewidujšcš, że jakiœ element ceremoniału katolickiego jest krzywdzšcy dla zwierzšt, nie byłoby to dobrze odebrane przez katolików. Tutaj jest podobnie – wyjaœnia rabin Schudrich.

Jego zdaniem ubój rytualny nie jest wcale okrutnš formš uœmiercania zwierzšt. – To jedna z mniej bolesnych form uboju. Zwierzę o wiele mocniej cierpi, gdy w uboju z ogłuszeniem nie zadziała ogłuszanie, a nie sš to odosobnione przypadki – podkreœla.

Inaczej uważajš organizacje bronišce praw zwierzšt, które od lat domagajš się zakazu uboju bez ogłuszenia, oraz posłowie PiS. „Krępowanie zwierzęcia połšczone z odwracaniem go do góry nogami w tzw. klatkach obrotowych wywołuje najwyższy znany poziom hormonów stresu (œwiadczšcy o stanie ekstremalnej paniki), a także sprzyja wlewaniu się krwi i zawartoœci żołšdka do przeciętej tchawicy konajšcego zwierzęcia" – napisali w uzasadnieniu do swojego projektu. Dodali, że wbrew zapewnieniem członków gmin wyznaniowych œmierć z reguły nie jet wcale zadawana jednym, ale wieloma cięciami.

Teraz autorzy projektu będš musieli zrewidować swoje stanowisko, a oprócz protestów œrodowisk żydowskich w grę wchodzi też głos branży mięsnej. Ta uważa, że zmiana prawa byłaby dla niej ciosem. Przypomina, że za rzšdów PO Trybunał Konstytucyjny najpierw zakazał uboju, a potem znów go dopuœcił, co skończyło się koniecznoœciš mozolnego odbudowywania pozycji na wschodnich rynkach.

– Polska jako pierwsza w Europie uzyskała możliwoœć eksportu do Izraela chłodzonej, a nie mrożonej wołowiny. Bardzo dobrze rozwija się też eksport mięsa z drobiu. Wielkoœć eksportu mięsa koszernego i halal (dla muzułmanów) to ok. 2 mld zł – wylicza prezes Zwišzku „Polskie Mięso" Witold Choiński. – Gdyby wprowadzić zakaz, straciłoby nie tylko kilkadziesišt zakładów, które wyspecjalizowały się w takiej produkcji, ale też producenci, bo ceny wołowiny spadłyby co najmniej o 1,5 zł na kilogramie – dodaje.

Kiedy poznamy ostateczny kształt zmian? Z naszych informacji wynika, że projekt już w marcu może trafić do prac w Sejmie. Posłowie PiS nieoficjalnie mówiš, że trzeba się œpieszyć, bo z niepokojem obserwujš wzrost działań hodowców zwierzšt futerkowych, którzy w obawie przed likwidacjš branży postawili sobie za cel dotarcie do polityków i mediów. A zakaz hodowli zwierzšt na futra, głównie norek, wydaje się być przepisem, na którym posłom PiS dużo bardziej zależy niż na ograniczeniu uboju rytualnego.

— współpraca adw