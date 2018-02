Pakistan: Były playboy ukrywa trzecią żonę pod nikabem

Uwielbiany w Pakistanie były mistrz krykieta, a obecnie polityk, poœlubił kobietę, którš od paru lat przedstawiano jako jego duchowš przewodniczkę.

Imran Khan ma 65 lat, serca rodaków zdobył jako kapitan reprezentacji krykieta na przełomie lat 80. i 90 ubiegłego wieku. W 1992 roku prowadzona przez niego drużyna pierwszy i do dziœ jedyny raz zdobyła Puchar Œwiata dla Pakistanu w dyscyplinie cieszšcej się tam wielkš popularnoœciš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Teraz jest politykiem z poważnymi ambicjami, na razie założona przez niego ponad dwie dekady temu partia Pakistański Ruch na rzecz Sprawiedliwoœci (Pakistan Tehrik-e-Insaf, w skrócie PTI) jest drugim co do wielkoœci ugrupowaniem opozycyjnym w parlamencie. Szykuje się do lepszych wyników w tegorocznych wyborach.

W niedzielę na swoim koncie twitterowym partia opublikowała życzenia dla swojego szefa z okazji œlubu. I przede wszystkim opublikowała zdjęcie młodej pary wœród nielicznego grona krewnych i przyjaciół.

Szczególnie zaskakuje to, że nowa, trzecia już żona, Imrana Khana, ma zasłoniętš twarz, co kojarzy się z najbardziej konserwatywnymi kręgami muzułmańskimi. Sam Khan uchodził zaœ niegdyœ za playboya, wdajšcego się w romanse z celebrytkami, a przy okazji najbardziej pożšdanego kandydata na męża w kraju.

Poczštkowo wybierał jednak cudzoziemki. Jego pierwszš żonš została w 1995 roku brytyjska dziennikarka i celebrytka Jemima Goldsmith. Przeniosła się z mężem do jego rodzinnego Lahore, opanowała język urdu. I nawet zaczęła się ubierać w pakistańskie stroje (ale oczywiœcie w przeciwieństwie do ostatniej wybranki Imrana Khana nie nosiła nikabu zasłaniajšcego twarz).

Jemima Goldsmith nawet przeszła na islam, wczeœniej przedstawiała się jako anglikanka, której bliska jest tradycja żydowska. Właœnie żydowskie korzenie (po dziadku po mieczu) naraziły jš i męża na ataki polityczne w Pakistanie, kraju, w którym nawet nazwa stolicy kojarzy się z islamem (Islamabad).

Ostatecznie para, która doczekała się dwóch synów, rozwiodła się w 2004 roku

Jedenaœcie lat póŸniej Imran Khan poœlubił kolejnš Brytyjkę, tym razem jednak pakistańskiego pochodzenia i od urodzenia muzułmankę, Reham Nayyar. Podobnie jak Jemima Goldsmith jest dziennikarkš.

Małżeństwo rozpadło się po dziesięciu miesišcach. Niedługo póŸniej w pakistańskich mediach, m.in. w najważniejszym dzienniku anglojęzycznym "The Express Tribune", spekulowano o trzecim małżeństwie.

Już wtedy pojawiło się nazwisko Buszry Maniki. Jednak wtedy PTI stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom.

Teraz partia już nie zaprzecza, że jej szef poœlubił Buszrę Manikę (nazywanš przez niektóre media Buszrš Watu). Dziennik "The Dawn" okreœla jš mianem pir - duchowego przywódcy czy przewodnika muzułmanów sufitów.