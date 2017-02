Tanzania: Nauczyciele namawiają uczennice do seksu

HRW apeluje do organizacji wspierających programy edukacyjne w Tanzanii, by wywierały presję na tamtejsze władze, która skłoni je do dokładniejszej kontroli tego, co dzieje się w szkołach.

Jak wynika z raportu 40 proc. młodocianych w kraju jest pozbawionych dostępu do szkół średnich, mimo podjętej w 2015 roku przez tanzańskie władze decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej edukacji na tym poziomie. Rząd Tanzanii chce, by dzięki upowszechnieniu edukacji kraj do 2025 roku dołączył do grona państw średnio rozwiniętych.

Z raportu "Miałem marzenie, by skończyć szkołę" przygotowanego przez HRW wynika jednak, że system edukacji w Tanzanii jest daleki od doskonałości. Przepełnione klasy, dyskryminacja i nadużycia są powszechne w tanzańskich szkołach.

HRW opisuje, że w szkołach przeprowadzane są m.in. obowiązkowe testy ciążowe. Dziewczęta, które są w ciąży są ze szkoły usuwane i - nawet po urodzeniu dziecka - nie mogą do niej wrócić.

Ponadto HRW niepokoi też powszechne stosowanie "brutalnych i upokarzających" kar fizycznych (w Tanzanii taki sposób karania uczniów jest zgodny z prawem) co ma zniechęcać do nauki wielu młodych ludzi. Częstotliwość stosowania takich kar ma być "alarmująco wysoka".

Dziewczęta uczęszczające do szkół średnich są narażone na molestowanie seksualne, a w niektórych szkołach nauczyciele namawiając uczennice do nawiązywania z nimi kontaktów seksualnych - czytamy w raporcie.

Program edukacyjny w Tanzanii jest wspierany m.in. przez Bank Światowy i Wielką Brytanię. HRW apeluje, by darczyńcy wywierali presję na tanzański rząd, by ten zadbał o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.

Raport HRW powstał w oparciu o rozmowy z 220 uczniami tanzańskich szkół średnich, małoletnimi nie uczęszczającymi do szkoły, ekspertami ds. edukacji, działaczami lokalnych organizacji pozarządowych, rodzicami, a także przedstawicielami władz.