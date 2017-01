Jacek Skrok stracił pracę, bo oddał synowi nerkę

Krzyżak: PiS nie ma dobrej ręki do transplantologii

"Zarząd Klubu, nie chcąc narażać zdrowia trenera, podjął decyzję o wsparciu sztabu szkoleniowego trenerem Lorenzo Micellim, który poprowadzi zespół w nadchodzących tygodniach, bardzo intensywnych dla naszego zespołu, częste mecze ligowe i pucharowe, dalekie wyjazdy" – napisał rzeszowski klub w specjalnym oświadczeniu.

Jacek Skrok był trenerem siatkarek z Rzeszowa od grudnia 2015 roku, kiedy to objął drużynę po zwolnieniu Mariusza Wiktorowicza. W poprzednim sezonie klub zajął przedostatnie miejsce w Orlen Lidze. W obecnych rozgrywkach szło mu zdecydowanie lepiej.

W połowie stycznia szkoleniowiec przeszedł zabieg przeszczepu nerki. Oddał jedną swojemu synowi Maciejowi. - Zabieg się udał. Syn dostał nowe życie – mówił Jacek Skrok Polsat News.

Po tygodniu zwolnienia lekarskiego trener chciał wrócić do pracy. Okazało się jednak, że klub zatrudnił już nowego szkoleniowca, a dotychczasowy miał usłyszeć sugestię, by przedłużył swoje L-4 do końca sezonu.

O całej sytuacji napisał na portalu społecznościowym jego syn Maciej. "Brawo KS DevelopRes Rzeszów! Czwarte miejsce w lidze, otwarte wejście do Final Four PP, a wasz aktualny trener, sześć dni po tym jak zszedł ze stołu operacyjnego dowiaduje się, że nie będzie już trenerem drużyny, w którą tyle włożył czasu i serca. Wiele rzeczy już widziałem, ale takiego chamstwa jeszcze nie widziałem. Brak słów..." – podkreślił.

Władze klubu w specjalnym oświadczeniu zapewniają, że trener Skrok nie został zwolniony i posiada ważny kontrakt obowiązujący do maja.

"Trener Jacek Skrok, ze względu na przebytą operację, obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie jest zdolny do pełnienia swojej funkcji, a Zarząd Klubu jest z nim w stałym kontakcie" - zapewnia klub.

Jego władze przyznają, że są świadome faktu, że tego typu zabiegi wymagają od 1 do 3 miesięcy rekonwalescencji, dlatego w zaistniałej sytuacji zarząd , nie chcąc narażać zdrowia trenera, podjął decyzję o wsparciu sztabu szkoleniowego trenerem Lorenzo Micellim, który poprowadzi zespół w nadchodzących tygodniach, bardzo intensywnych dla zespołu.

"Jesteśmy pełni szacunku dla trenera Jacka Skroka za jego decyzję o przeszczepie nerki dla syna. Przez cały czas wspieraliśmy i wspieramy jego działania w tym zakresie" – zapewniają władze klubu.

Dodają, że życzą trenerowi Jackowi Skrokowi szybkiego powrotu do zdrowia i na ławkę trenerską.

Jacek Skrok to były siatkarz. Karierę sportową rozpoczynał w Czarnych Radom. Potem grał m.in. w Legii Warszawa, z którą dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski i Pucharu Polski.

Karierę trenerską rozpoczynał w rodzinnym Radomiu, gdzie z Czarnymi wywalczył w 1995 roku brązowy medal mistrzostw Polski mężczyzn.

Największe sukcesy na ławce trenerskiej osiągał z siatkarkami. W 2000 roku wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy juniorek, a później sięgał po wicemistrzostwo Polski (2003 z Danterem AZS AWF Poznań) i Puchar Polski (2006 z BKS Stal Bielsko-Biała).