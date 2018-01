W Polsce coraz więcej przemytników ludzi

Coraz więcej grup przestępczych w Polsce para się przemytem ludzi. Zarabiajš na tym ok. 30 tys. zł od cudzoziemca.

Do sšdu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem obywatelom Turcji i obywatelowi Ukrainy, którzy na trasie Rumunia–Europa Zachodnia organizowali biegnšcy przez nasz kraj kanał przerzutowy nielegalnych migrantów. Grupa wpadła w ubiegłym roku po kontroli ciężarówki na opolskim odcinku autostrady A4. W œrodku było 13 osób z Syrii, Turcji i Iraku. Œledztwo œlšskich funkcjonariuszy Straży Granicznej wykazało, że w ten sposób przerzucono co najmniej kilkadziesišt osób. Za przerzut tureckim kierowcom płacili od 4 do 6 tys. euro za osobę.

To niejedyna taka sprawa. W ubiegłym roku Straż Graniczna przedstawiła zarzut organizowania nielegalnej migracji 214 osobom (136 osób to obywatele polscy). Rok wczeœniej było to 151 podejrzanych. Dodatkowy zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 58 z nich. Popyt na te usługi nakręcajš sami przemytnicy. Tłumaczy to ppor. Agnieszka Golias, rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej: – Jedynie nieliczni migranci podejmujš próbę indywidualnego i samodzielnego dotarcia do kraju docelowego. To prawda, istotnym czynnikiem zwiększajšcym ruchy migracyjne sš grupy przestępcze, dla których nielegalna migracja stała się jednym ze stałych Ÿródeł dochodu – mówi rzeczniczka. – Organizujš one transport na wszystkich etapach podróży, tymczasowe schronienie w państwach tranzytowych, a także zapewniajš podrobione lub przerobione dokumenty – podkreœla. Przemytnikom, którzy wpadli w ręce pograniczników, pomagajš Ukraińcy, Rosjanie (narodowoœci czeczeńskiej) czy Wietnamczycy.

Przemytnicy ludzi wykazujš się coraz większš znajomoœciš prawa krajowego i międzynarodowego, uważniej też obserwujš sytuację geopolitycznš w krajach pochodzenia migrantów, dostosowujšc do niej swój sposób działania. – Angażujš się wszędzie tam, gdzie zaistnieje popyt na ich „usługi", nie tylko na terenie Polski, ale również innych krajów UE, takich jak Litwa, Łotwa, Węgry, Austria, Niemcy – podkreœla por. Golias.

O skali zainteresowania œwiadczy chociażby przypadek jednej z takich grup, którš rozbito w ubiegłym roku. Organizatorzy procederu, dwóch Rosjan i trzech Polaków, współpracowali z kierowcami taksówek, którym zlecali przewóz cudzoziemców ze wschodniej granicy RP do Warszawy lub dalej na zachód Europy. Każda z przemycanych osób płaciła organizatorom ok. 2 tys. euro, z czego mniej więcej połowa trafiała do taksówkarzy. Tak zorganizowali przerzut ok. 200 osób.

Coraz częœciej przemytnicy oferujš pełen pakiet usług. Niedawno dużš grupę rozpracowali opolscy pogranicznicy. 18 obywateli Polski, których aresztowano, trudniło się podrabianiem m.in. dowodów osobistych, praw jazdy, paszportów, a nawet dyplomów ukończenia szkół i zaœwiadczeń o prowadzonej działalnoœci gospodarczej dla cudzoziemców. – Dokumenty były wykorzystywane nie tylko do legalizacji pobytu, ale także do tworzenia nowej tożsamoœci osób ukrywajšcych się przed organami œcigania, które były poszukiwane europejskim nakazem aresztowania – zdradza ppor. Golias. Przestępcy „przy okazji" trudnili się również paserstwem rzeczy uzyskanych przy użyciu nielegalnie wytworzonych dokumentów oraz wyłudzeniami towarów i kredytów na wielkš skalę.

Jak pokazuje inny przykład ze Szczecina, cudzoziemcy z polskimi fałszywymi dokumentami sš przerzucani także drogš lotniczš. Nielegalni imigranci pochodzenia irackiego i syryjskiego z obozów w Grecji trafiali do Polski, a następnie do krajów Europy Zachodniej – głównie Niemiec oraz Szwecji. Rozpracowywana grupa miała międzynarodowy skład i zasięg, dlatego w działania zaangażował się Europol. – Funkcjonariusze zidentyfikowali aż kilkadziesišt osób uczestniczšcych w organizacji procederu, ustalili hierarchię grupy i jej lidera – obywatela Polski pochodzenia egipskiego – dodaje rzeczniczka.

Z materiałów operacyjnych wynika, że gangi lokujš zyski z przemytu ludzi m.in. w nielegalnym biznesie paliwowym czy narkotykowym.