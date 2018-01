Niemcy: Coraz więcej "Obywateli Rzeszy". Wielu ma broń

Urzędy ochrony konstytucji doliczyły się w Niemczech ponad 15 tys. „Obywateli Rzeszy”, czyli osób nieuznajšcych państwowoœci Republiki Federalnej Niemiec. Wiele z nich ma broń.

Liczba tzw. "Obywateli Rzeszy" ("Reichsbürger") w okresie jednego roku wzrosła o ponad 50 proc. i obecnie można przyjšć, że jest ich około 15 600 –podaje magazyn „Focus", powołujšc się na informacje niemieckich urzędów ochrony konstytucji. Na poczštku roku 2017 służby bezpieczeństwa oceniały ich liczbę na 10 tys.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Najwięcej z nich mieszka w Bawarii (3500), Badenii-Wirtembergii (2500), Nadrenii Płn.- Westfalii (2200), Dolnej Saksonii (1400) i Saksonii (1300).

Planujš własnš armię we wschodnich Niemczech

Jak twierdzi "Focus", grupa posiadajšcych broń "Obywateli Rzeszy" we wschodnich Niemczech ma nawet zamiar utworzyć własnš armię. Służby bezpieczeństwa potwierdzajš, że prawicowi ekstremiœci z kilku krajów zwišzkowych na konspiracyjnym spotkaniu rozważali utworzenie własnej organizacji militarnej. – Przygotowujš się na dzień X – jak powiedział jeden wysoki rangš pracownik służby ochrony konstytucji.

Władze zaniepokojone sš tym, że wielu "Obywateli Rzeszy" posiada legalnie i nielegalnie broń. Około tysišca z nich dysponuje pozwoleniami na posiadanie jednej lub kilku sztuk broni.

Własne dokumenty, waluta i król

"Obywatele Rzeszy" nie uznajš państwowoœci Republiki Federalnej Niemiec. Twierdzš, że do dziœ istnieje niemiecka Rzesza w granicach z 1937 r., która jest okupowana przez aliantów i przez nich wyzyskiwana. Ignorujš przy tym konsekwentnie historyczne fakty. Zazwyczaj majš skrajnie prawicowe poglšdy.

Nie uznajšc istnienia Republiki Federalnej Niemiec, negujš oni także konstytucję, władze i sšdownictwo, nie akceptujšc ich decyzji. Z punktu widzenia "Reichsbürger" nielegalne sš także podatki. „Obywatele Rzeszy" tworzš własne rzšdy albo monarchię, na których czele stoi "Kanclerz Rzeszy" lub król. Drukujš własne dokumenty tożsamoœci, emitujš własnš walutę, jak „Engelsgeld" (Anielskie pienišdze). W Saksonii-Anhalt mieszka np. samozwańczy „król Niemiec", nazywajšcy się w rzeczywistoœci Peter Fitzek, panujšcy we własnym królestwie, z własnš walutš.

Nie uznajšc organów państwowych "Obywatele Rzeszy" dopuszczajš się częstokroć ataków z użyciem siły na przedstawicieli instytucji państwowych. Głoœno było o incydencie zabicia policjanta w Bawarii przez jednego z "Obywateli Rzeszy". Niektórzy z nich swoje nieruchomoœci i grunty uważajš za własne państwo i zabraniajš wstępu tam funkcjonariuszom władzy państwowej.