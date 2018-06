Kardynał Theodore McCarrick oskarżony o molestowanie

Emerytowany arcybiskup Waszyngtonu kardynał Theodore McCarrick został oskarżony o molestowanie. Do zdarzenia miało dojść 47 lat temu, gdy był kapłanem w archidiecezji nowojorskiej.

87-letni kardynał Theodore McCarrick został zawieszony przez Watykan do czasu wyjaśnienia tej sprawy.

Kardynał Timothy Dolan z Nowego Jorku, którego archidiecezja prowadziła śledztwo, przekazał CNN, że papież Franciszek polecił McCarrickowi, by nie wykonywał publicznej posługi kapłańskiej.

Oskarżenia dotyczą niegodziwego traktowania w celach seksualnych, do których miało dojść "kilkadziesiąt lat temu". Miały być co najmniej trzy takie sytuacje. Dwa zdarzenia zakończyły się zawarciem ugody.

Kardynał McCarrick jest jednym z najwyższych rangą przywódców amerykańskich w Kościele katolickim. Obecnie McCarrick jest na emeryturze.

Patrick Noaker, prawnik z Minneapolis reprezentujący domniemaną ofiarę McCarrick'a, powiedział, że do jednego ze zdarzeń doszło w katedrze św. Patryka w 1971. Kardynał miał włożyć rękę do spodni 16-letniego ministranta. Nastolatek odepchnął kapłana, a w odpowiedzi usłyszał, by nikomu o tym nie mówił.

Rok później McCarrick miał pójść do toalety za jednym z nastolatków i również próbować wsadzić ręce pod spodnie.

Kardynał utrzymuje, że jest niewinny. - Chociaż nie mam absolutnie żadnego wspomnienia o tym zgłoszonym nadużyciu i wierzę w moją niewinność, przepraszam za ból, przez który przeszła osoba, która wniosła oskarżenie, jak również za skandal, jaki takie oskarżenia powodują - powiedział kardynał.

Zgodnie z prawem kościelnym McCarrick ma prawo odwołać się od tej decyzji do Watykanu.