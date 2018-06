Fundacja o. Rydzyka zbuduje muzeum. 70 mln zł od ministra Piotra Glińskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało umowę z Fundacją Lux Veritatis dotycząca utworzenia muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Fundacja o. Tadeusza Rydzyka dostanie na ten cel 70 mln złotych.

Umowę w tej sprawie podpisano w środę, w 98. rocznicę chrztu św. Karola Wojtyły.

- Muzeum „Pamięć i Tożsamość” wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, która wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno aksjologię Jana Pawła II, jak i kwestie relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Odnosząc się do pojawiającej się w przestrzeni publicznej krytyki współpracy MKiDN z Fundacją Lux Veritatis chciałbym przypomnieć, że toruński ośrodek od lat zajmuje się bardzo cenną działalnością edukacyjną i kulturotwórczą docenianą swego czasu m. in. przez Jana Pawła II, który w marcu 1994 r. podkreślał, że „cenny wkład Radia Maryja w dzieło Nowej Ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości” - przekazał minister kultury Piotr Gliński.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w latach 2018-2020 przekaże 70 mln zł. W 2018 r. muzeum otrzyma 5 mln zł dotacji, w 2019 r. – 55 mln zł, a w 2020 r. – 10 mln zł. Dyrektora muzeum będzie powoływał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po uzgodnieniu kandydatury z założycielem, czyli Fundacją Lux Veritatis.