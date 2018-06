Mieszkaniec Indii czci Trumpa jak boga

Bussa Krishna z Indii przez ostatnie od trzech lat czci prezydenta USA Donalda Trumpa jako boga - informuje australijski serwis 9news.com.au. Mężczyzna nosi ze sobą zdjęcie prezydenta USA i modli się do niego kilka razy dziennie.

31-latek ze stanu Telengana fascynuje się Trumpem od czasu, gdy ten rozpoczął swoją kampanię wyborczą prowadzoną pod hasłem "Niech Ameryka znów będzie wielka".

Krishna założył profil na Facebooku, aby podzielić się ze światem swoją miłością do Trumpa. Regularnie zamieszcza na nim zdjęcia i nagrania wideo, na których widać jak modli się przed ołtarzykiem poświęconym obecnemu prezydentowi USA.

31-latek przyznaje, że mieszkańcy jego wioski uznają go za szaleńca i sugerują mu, aby udał się do psychologa.

- Odpowiadam im: nie potrzebuję żadnego (psychologa), może wy potrzebujecie, ponieważ on (Trump) jest moim bogiem i nie obchodzi mnie co inni mówią - podkreśla. Mężczyzna chce też zbudować świątynię, w której będzie można modlić się do Trumpa.

Fascynacji syna Trumpem nie podzielają jego rodzice, którzy mieli wyprowadzić się z domu, który z nim dzielili i zamieszkać z krewnymi.

Na profilu założonym przez Krishnę na Facebooku można natomiast znaleźć liczne wyrazy poparcia dla Hindusa od Amerykanów.

"Sprawiasz, że się uśmiecham, swoją miłością do naszego prezydenta. Niech cię Bóg błogosławi" - pisze jeden z nich.