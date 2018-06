Francja: Pomnik Jana Pawła II już na terenie prywatnym

Pomnik papieża Jana Pawła II przeniesiony został o około 30 metrów. Stoi teraz na terenie gimnazjum katolickiego Sacre Coeur.

O sprawie pomnika Jana Pawła II we Francji było głośno pod koniec 2017 roku. W październiku Rada Stanu, czyli najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji, postanowiła, że z posągu zostanie usunięty krzyż. Powodem miało być to, że łamał zasadę świeckości państwa. Burmistrz Ploermel Patrick Le Diffon podjął decyzję, że pomnik należy przenieść na teren prywatny.

W marcu władze Ploermel uzgodniły z diecezją w Vannes, że odstąpią jej pomnik za kwotę 20 tys. euro. Koszty przeniesienia 30-tonowego posągu szacowane są na ok. 100 tys. euro. Wzięły je na siebie władze diecezji, które apelowały do wiernych o datki na ten cel.

Dziś pomnik przeniesiono dźwigiem o około 30 metrów. Znajduje się obecnie na terenie prywatnym, należącym do gimnazjum katolickiego Sacre Coeur. Będzie go widać z przestrzeni publicznej, ale nie będzie stał już na gruncie miejskim.

- Jest to zgodność z francuskim prawem, poszanowanie sekularyzmu i decyzja Rady Państwa - powiedział ojciec Christophe Guegan, proboszcz parafii Ploermel, dodając, że ma nadzieję, że "przyniesie to pokój miastu".

Spór o krzyż na pomniku papieża Jana Pawła II trwał, odkąd monument stanął w bretońskim miasteczku w grudniu 2006 roku.

Rzeźba ukazuje Jana Pawła II pod łukiem zwieńczonym krzyżem.