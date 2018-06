Kukiz uderza w PKP: Zapach rozkładającego się trupa w pendolino Fotorzepa/ Jerzy Dudek

"Jadę Pendolinem do Warszawy. To, że opóźniony 20 minut to pikuś. Ale smród, jaki panuje w okolicach restauracyjnego i dwóch-trzech wagonów jest powalający" - napisał na Facebooku Paweł Kukiz. Według jego relacji załoga pociągu informowała o problemie, "ale już odpuścili, bo echo".