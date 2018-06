Jerzy Owsiak o referendum: Pieniądze w błoto, Panie Prezydencie

Szef WOŚP Jerzy Owsiak uważa, że zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum konstytucyjne jest pomysłem chybionym. Zasugerował, by Polaków zapytać o zdanie za pośrednictwem internetu.

Na plenarnym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju prezydent Andrzej Duda przedstawił propozycje pytań, które pojawią się w referendum konsultacyjnym w sprawie zmian w konstytucji.

- Uważałem, że w referendum ws konstytucji nie powinno być więcej niż 10 pytań, obecny projekt to 15 pytań - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Swoją opinię na temat referendum wyraził Jurek Owsiak. "Nad Pana propozycją referendum, szczerze mówiąc, pochyliłem się czytając wszelkie na ten temat wypowiedziane uwagi. Nie znalazłem ani jednego, dosłownie – ani jednego pozytywnego komentarza na temat tego przedsięwzięcia" - ocenił szef WOŚP.

Zdaniem Owsiaka pomysł zorganizowania referendum "jest chybiony, żeby nie powiedzieć – z pogranicza fantazji". Przypomniał, że ostatnie referendum, przeprowadzone przez Bronisława Komorowskiego, kosztowało ponad 71 mln zł.

"Było po prostu niepotrzebne. Sto milionów złotych to tyle, ile Fundacja WOŚP przeznaczyła w efekcie pięciu Finałów, na wsparcie geriatrii i godnej opieki medycznej seniorów"

"Szkoda jest wyrzucić 100 mln złotych na 15 pytań, z których najnormalniej w świecie nic nie wynika. Jeśli Pan chce to zrobić dla siebie, radziłbym, aby kancelaria zapytała o to obywateli w internecie. Kto by chciał – na te pytania mógłby odpowiedzieć online" - zaproponował Owsiak.