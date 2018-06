Pożar składowiska odpadów w Skawinie. Z ogniem walczy stu strażaków

Pali się składowisko odpadów plastikowych w Skawinie w województwie małopolskim. Akcja straży pożarnej potrwa prawdopodobnie co najmniej do późnych godzin wieczornych.

Ogień pojawił się na składowisku odpadów jeszcze przed północą. Choć został już opanowany, to dogaszanie akcja potrwa jeszcze wiele godzin.

Poniżej dalsza część artykułu

- Ten pożar mamy zlokalizowany. To są działania długotrwałe. Te odpady są składowane w pryzmach kilkumetrowej wysokości. Wspiera nas tutaj ciężki sprzęt, koparki, które na bieżąco odbierają te odpady, my to przelewamy. Jest to materiał dosyć trudny do ugaszenia. Strażacy pracują w aparatach dróg oddechowych, oczywiście z uwagi na duże zadymienie - poinformował Bartłomiej Rosiek z krakowskiej straży pożarnej, z którym rozmawiało Radio Kraków. Na miejscu jest ponad stu strażaków.

Składowisko ma wymiary 100 m na 60 m, pożarem jest objęty obszar 50 m na 50 m.

W związku z pożarem miejscowe władze proszą mieszkańców o nieotwieranie okien. Stan jakości powietrza jest monitorowany.