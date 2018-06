Manuela Gretkowska: Polska nie jest kobietą. Jest zapijaczonym, nieudolnym facetem w depresji

Na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet gościem była Manuela Gretkowska. Pisarka przytoczyła na Facebooku treść swojego wystąpienia na kongresie, w którym mocno krytykuje nie tylko rząd PiS, ale i Kościół Katolicki.

"Namieszali ludziom w głowach propagandą, powstaniami że niedługo „patriota” widząc jak mu staje i cała krew spływa do penisa pomyśli, że zaraz się wykrwawi i potrzebna mu na gwałt sanitariuszka" - napisała ostro Gretkowska cytowana przez Onet.pl.

Manuela Gretkowska znana jest ze swoich mocnych wypowiedzi. Także tym razem w dosadny sposób wyraziła swoje zdanie na temat sytuacji kobiet w Polsce.

"Za poprzednich rządów PiS uświadomiłam sobie, że Polska jest Kobietą. Że bez równości i wolności dla Polek nasz kraj nie będzie demokracją. Podróżując z tym pomysłem po Polsce zobaczyłam, że z nami kobietami jest ok. Problemem, by coś zmienić są mężczyźni. Dlatego zmieniłam zdanie: Polska nie jest kobietą. Jest zapijaczonym, nieudolnym facetem w depresji" - napisała Gretkowska.

"Polska jest patriarchalną monarchią pod kościelnymi rządami Matki Boskiej stawianej nam za wzór, roll model. Czego my kobiety żądamy, skoro Jezusek nie chodził do żłobka czy przedszkola. Równość płac? Matka Boska nie stworzyła świata ani go nie zabawiła, była tylko podwykonawcą a takim zawsze należy się mniej" - Gretkowska cynicznie komentuje oczekiwania Polek względem państwa.

"Od 2 tysięcy lat Kościół uważa się za ofiarę i jak ognia piekielnego boi się prawdy, ze przestał nią być stając się prześladowcą, kobiet".

