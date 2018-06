Gmoch prowadzi Polaków do boju w spocie "Respect Us"

"Polacy po swoje! Mamy to! Najnowszy spot #RespectUs i kolejna kampania #PolishTeam. Tym razem w roli głównej trener Jacek Gmoch. Polacy muszą się jednoczyć, a każda okazja jest ku temu dobra. Jedno jest pewne, ducha walki nam nie zabraknie!" - czytamy na profilu akcji "RespectUs", na którym pojawił się najnowszy spot zrealizowany w ramach tego projektu.

"Respect Us" to kampania mająca na celu promowanie dumy z historii Polski. Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia.

"Kampania społeczna #RespectUs to oddolna inicjatywa młodych Polaków, którzy nie chcą żyć w kłamstwie. Głównym celem kampanii jest wyrażenie sprzeciwu wobec zakłamywania historii, oraz ukazywania Polski i Polaków jako kata w czasie II Wojny Światowej. Kampania jest organizowana dzięki zaangażowaniu i wsparciu Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia, która od lat włącza się nie tylko w inicjatywy lokalne, ale również wielokrotnie zabierała głos w sprawach ważnych dla Polski, chociażby występując przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom" - czytamy na stronie internetowej kampanii.

Poniżej dalsza część artykułu

W najnowszym spocie Jacek Gmoch - były obrońca reprezentacji Polski, a potem m.in. selekcjoner kadry (pojechał z nią na mundial 1978 do Argentyny) - prowadzi do walki grupę osób w strojach nawiązujących do różnych historycznych epok.

Polacy po swoje! Mamy to! Najnowszy spot #RespectUs i kolejna kampania #PolishTeam. Tym razem w roli głównej trener Jacek Gmoch. Polacy muszą się jednoczyć, a każda okazja jest ku temu dobra. Jedno jest pewne, ducha walki nam nie zabraknie!

Polacy po swoje! Mamy to! Najnowszy spot #RespectUs i kolejna kampania #PolishTeam. Tym razem w roli głównej trener Jacek Gmoch. Polacy muszą się jednoczyć, a każda okazja jest ku temu dobra. Jedno jest pewne, ducha walki nam nie zabraknie! @LaczyNasPilka pic.twitter.com/wCiAoSMsWU — Respect Us (@RespectUsPL) June 17, 2018

Mamy więc woja nawiązującego do początków państwa polskiego i m.in. bitwy pod Cedynią, ułana, żołnierza armii II RP z okresu wojny polsko-bolszewickiej, żołnierza z czasów kampanii wrześniowej, a także dziennikarza "Do Rzeczy" Wojciecha Wybranowskiego w stroju robotnika (to nawiązanie do krwawych wydarzeń czerwca 1956 roku w Poznaniu).

Spot zaczyna się kadrem pokazującym samotnego Jacka Gmocha siedzącego na trybunie stadionu. Z czasem zaczynają do niego dołączać kolejni bohaterowie. W kolejnych ujęciach Gmoch prowadzi ich do walki z okrzykiem "Polacy! Po swoje!".

Spot kończy się hasłem: „Ducha walki nam nie zabraknie”.