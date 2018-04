Pijany turysta chciał wrócić do hotelu. Zdobył szczyt

Estoński turysta, chcšc wrócić do hotelu, przez przypadek wspišł się na szczyt górski.

Jak informuje wprost.pl, Estończyk zakwaterowany był we włoskim oœrodku narciarskim Breuil-Cervinia, położonym w Alpach Penińskich. Po spożyciu dużej iloœci alkoholu, mężczyzna chciał wrócić do hotelu, aby odpoczšć. Ze względu na to, że był pijany, przypadkowo wszedł na trasę, którš uznał za drogę do hotelu.

Po zaginięciu mężczyzny zorganizowano ekipę poszukiwawczš.

Choć trasa, na którš wszedł mężczyzna była rzeczywistoœci stokiem biegnšcym po zboczu góry, Estończykowi nie przeszkodziło to w podjęciu wspinaczki. Mężczyzna nie zauważył, że coœ jest nie tak nawet wtedy, gdy trasa stała się bardzo stroma. Między godzinš 2.00 a 3.00 rano, mężczyzna zauważył na horyzoncie domek. Były to znajdujšce się na wysokoœci 2400 m n.p.m. bar oraz restauracja.

Pijany mężczyzna zdołał się włamać do lokalu, gdzie został na noc. Został znaleziony dopiero rano przez pracowników restauracji. Odwołano wówczas zorganizowanš w nocy ekipę poszukiwawczš.

- Na szczęœcie nie było tak zimno - powiedział właœciciel restauracji Alessandro Zavattaro w rozmowie z „La Stampš”.