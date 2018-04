Godek porównuje Owsiaka do nazistów Fotorzepa, Jerzy Dudek

"Używa dzieci, których rodzice proszš go o pomoc, do lobbowania za zabijaniem takich dzieci. Współczesna Akcja T4" - napisała na Twitterze Kaja Godek w reakcji na zaproszenie jej przez Jurka Owsiaka do WOŒP.

