Ludzkie taksówki dla żab

W sobotę w Gdańsku mieszkańcy przenosić będš... żaby. Potrzebna każda para ršk. Żaby będš przenosić uczniowie, urzędnicy, mieszkańcy. Happening "Daj żabie przejœć" odbędzie się w Dolinie Królewskiej, przy ul. Do Studzienki w godz. 11 – 12.

Do akcji pomocy płazom włšczyli się podopieczni i pracownicy zaprzyjaŸnionej z miastem Fundacji Sprawni Inaczej. Żaby przenosić będš też uczniowie szkoły podstawowej Fregata, urzędnicy gdańskiego magistratu oraz pracownicy Gdańskiego Zarzšdu Dróg i Zieleni.

- Wpływ ruchu kołowego na œmiertelnoœć drobnych gatunków zwierzšt wœród zoologów znany jest od dawna, marginalizowany jest jednak w œrodowisku drogowców - tłumaczy koordynator akcji Marcin Tryksza z Wydziału Œrodowiska gdańskiego magistratu. – Tymczasem, co roku na drogach ginie ogromna liczba drobnych kręgowców, wœród których najliczniejszš grupš sš właœnie płazy – dodaje.

Od 2008 r. gdański Wydział Œrodowiska organizuje akcję pomocy dla tych pożytecznych zwierzšt, będšcych w Polsce pod ochronš. W znanych miejscach wędrówek płazów rozstawiane sš płotki, znaki i pułapki - wiaderka, a grupy wolontariuszy przenoszš płazy do zbiorników wodnych. Został także stworzony Płazi Patrol Interwencyjny, który przez całš dobę przyjmuje zgłoszenia dotyczšce wędrówek żab i zagrożeń, jakie napotykajš one na swojej drodze.

Zagrożone sš gatunki żab i ropuch, które wędrujš do najbliższego zbiornika wodnego, by złożyć skrzek. Przeprawiajšc się przez jezdnię, która często znajduje się na ich trasie przemarszu, masowo ginš pod kołami samochodów. Wpadajš również w tzw. pułapki antropogeniczne, z których nie potrafiš się wydostać. Jak tłumaczš urzędnicy, takie pułapki to m.in. drogowe studzienki kanalizacyjne i deszczowe, kolektory, niezabezpieczone wykopy, czy zbiorniki wodne ze stromymi brzegami. Dzięki pomocy mieszkańców Gdańska częœć żab udaje się uratować. Podczas akcji mieszkańcy ratujš nawet kilka tysięcy tych płazów.