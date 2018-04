Rosjanie publikują rozmowę kuzynki z Julią Skripal

Krewna otrutej w brytyjskim Salisbury Julii Skripal (została zaatakowana œrodkiem bojowym nowiczok wraz z ojcem, Siergiejem, byłym rosyjskim szpiegiem) miała rozmawiać z przebywajšcš w brytyjskim szpitalu Juliš, która powiedziała, że "czuje się dobrze" i "wszystko jest w porzšdku" - relacjonuje rosyjska telewizja.

Rosyjska telewizja wyemitowała nagranie rozmowy Wiktorii Skripal z osobš, która - jak twierdzi Wiktoria - jest jej kuzynkš Juliš, przebywajšcš w szpitalu w Salisbury.

- Wszystko jest w porzšdku. On (Siergiej Skripal) odpoczywa, œpi. Wszyscy sš w dobrym zdrowiu, nie zaszły żadne nieodwracalne zmiany. Niedługo mnie wypiszš ze szpitala. Wszystko jest w porzšdku - miała powiedzieć Julia.

Wiktoria Skripal wyraziła nadzieję, że będzie mogła wkrótce pojechać do Wielkiej Brytanii i zobaczyć się z krewnymi.

Oto pełny zapis rozmowy:

Wiktoria: Halo?

Domniemana Julia: Halo. Czy mnie słyszysz?

W: Tak, słyszę cię.

DJ: Tu Julia Skripal.

W: Och Julka, to ty. Poznaje po głosie, że to ty, ale nie mogłam zrozumieć. A więc dali ci telefon, czyż nie?

DJ: Tak, tak.

Wiktoria: Dzięki Bogu! Julka, czy wszystko z tobš w porzšdku?

DJ: Wszystko jest ok, wszystko jest dobrze.

W: Słuchaj, jutro dostanę brytyjskš wizę, przylecę do was w poniedziałek.

DJ: Wika, nikt nie da ci wizy.

W: Cóż, też tak myœlę. No tak.

DJ: Najprawdopodobniej.

W: Jeœli mi jš dadzš, musisz mi powiedzieć czy mogę cię odwiedzić, czy nie. Powiedz, że mogę.

DJ: Myœlę, że nie. Tu jest teraz taka sytuacja, ustalimy to póŸniej.

W: Wiem to, wiem to wszystko.

DJ: PóŸniej, ustalimy to póŸniej, wszystko jest w porzšdku, zobaczymy się póŸniej.

W: Czy to twój telefon?

DJ: To tymczasowy numer. Wszystko jest w porzšdku, ale zobaczymy jak to się rozwinie, zdecydujemy póŸniej. Wiesz jaka tutaj jest sytuacja. Wszystko jest dobrze, wszystko da się rozwišzać, obydwoje wracamy do sił i żyjemy.

W: Zrozumiałam! Czy wszystko w porzšdku z twoim ojcem?

DJ: Wszystko jest w porzšdku. Odpoczywa, œpi. Z naszym zdrowiem jest dobrze, nie zaszły żadne nieodwracalne zmiany. Rozłšczę się wkrótce. Wszystko jest ok.

W: Buziaki króliczku.

DJ: Czeœć.

BBC cytujšce zapis rozmowy podkreœla, że nie zweryfikowano jeszcze czy na nagraniu rzeczywiœcie słychać Julię Skripal.

Wielka Brytania oskarża Rosję o to, że ta brała udział w ataku na Skripala, który był pierwszym przypadkiem użycia broni chemicznej w Europie po II wojnie œwiatowej. Rosja odrzuca te oskarżenia domagajšc się dowodów na to, jakoby to Moskwa stała za atakiem na swojego byłego szpiega.



W zwišzku z otruciem Skripala Wielka Brytania wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów i zamroziła relacje z Rosjš na najwyższym szczeblu. Dyplomatów z Rosji - w geœcie solidarnoœci - wydaliło też wiele krajów Zachodu - w tym m.in. USA (aż 60) i Polska, z której wydalono czterech dyplomatów. Moskwa odpowiedziała na te działania proporcjonalnie.



Siergiej Skripal to były rosyjski szpieg, skazany w Rosji w 2006 roku na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Skripal w 2010 roku trafił na Wyspy w ramach wymiany szpiegów.

Brytyjskie media informujš, że Siergiej Skripal znajduje się w stanie krytycznym, ale stabilnym. Natomiast Julia Skripal miała przed kilkoma dniami odzyskać przytomnoœć.