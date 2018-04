Wściekłe Babcie protestowały pod siedzibą Facebooka

W proteœcie wzięło udział kilka osób. Uczestnicy demonstracji mieli ze sobš transparenty. Domagali się większej transparentnoœci w kwestii wykorzystywania danych użytkowników Facebooka.

Jedna z uczestniczek protestu była ubrana w strój czarownicy. Na transparencie, który przygotowała, pojawiło się hasło: "Ustawienia prywatnoœci na Facebooku nie powinny potrzebować czarodzieja od komputerów".

Privacy should be the default setting say the @raginggrannies at @facebook protest pic.twitter.com/g6qSyFs7ad