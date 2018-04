Sondaż: Czy ograniczać liczbę polskich żołnierzy w Afganistanie

Kontyngent polskich żołnierzy służšcych w Afganistanie w misji NATO należy zwiększyć czy zmniejszyć? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Prezydent Andrzej Duda złożył niedawno roboczš wizytę w afgańskiej bazie Bagram. Zwierzchnik sił zbrojnych po rozmowie z dowódcš misji Resolute Support Johnem Nicholsonem zapowiedział zwiększenie polskiego kontyngentu. Przyczynš takiej decyzji miały być proœby sojuszników z NATO.

Największy odsetek badanych (40 proc.) jest za zmniejszeniem kontyngentu polskich żołnierzy służšcych w Afganistanie w misji NATO. Za pozostawieniem go bez zmian jest 29 proc. ankietowanych, a za zwiększeniem jest najmniejszy odsetek – niespełna 8 proc. Zdania w tej sprawie nie ma co czwarty ankietowany.

- Częœciej za zmniejszeniem kontyngentu polskich żołnierzy w Afganistanie sš mężczyŸni (44 proc.), osoby w wieku 25-34 lata (44 proc.) oraz ankietowani o wykształceniu œrednim (42 proc.). Tego zdania sš też respondenci o dochodzie od 1001 do 2000 zł (46 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (47 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.



Gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z serwisem rp.pl podkreœla, że Afganistan jest strategicznš pułapkš dla NATO już od lat. – Wcišż nie widać jakiejœ sensownej strategii wyjœcia z niej. Operacja afgańska staje się niepotrzebnš wojnš, politycznš i operacyjnš kulš u nogi USA i NATO. Tak też widzš to w dużej częœci Polacy. Do tego mało kto u nas dostrzega realny zwišzek bezpieczeństwa Polski z Afganistanem. Tylko nieliczni, orientujšcy się bliżej w sprawach bezpieczeństwa wiedzš, że to jest nasz wkład w strategicznš solidarnoœć z będšcymi w kłopotach sojusznikami, od których też oczekiwalibyœmy takiej solidarnoœci w razie naszych kłopotów – kwituje prof. Koziej.

Wœród Polaków przeważa przekonanie, że prezydent Andrzej Duda nie podejmuje właœciwych działań jako zwierzchnik Sił Zbrojnych – pokazał ubiegłoroczny sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.