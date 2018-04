Pod Pałacem Buckingham aresztowano podejrzanego mężczyznę

Jak informuje Sky News, mężczyzna został aresztowany po tym, jak policja otrzymała zgłoszenie, że mężczyzna zatrzymał podejrzany pojazd zaledwie kilka metrów od bramy Pałacu Buckingham.

Funkcjonariusze zareagowali około godziny 7.50. na skrzyżowaniu ulic Birdcage Walk i Spur Road.

Podejrzany pojazd to biały Ford Transit. Jego kierowca to mężczyzna w wieku około 30 lat. Podejrzany został aresztowany pod zarzutem popełnienia przestępstwa publicznego.

Nic nie wskazuje na to, że incydent miał zwišzek z terroryzmem.

Scotland Yard poinformował, że nie traktuje już pojazdu jako podejrzanego. - Zostało to uznane za nieprzyzwoite - powiedziała rzeczniczka Policji Metropolitalnej.

#BuckinghamPalace A man's been arrested and a suspicious van is being checked by police on Birdcage Walk, not far from Buckingham Palace

Pic @joncollins85 pic.twitter.com/MI3xggDyK7