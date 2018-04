Facebook poinformuje cię, czy twoje dane wyciekły

87 milionów użytkowników Facebooka, których dane zostały udostępnione firmie Cambridge Analytica, otrzymajš od administratorów serwisu społecznoœciowego szczegóły dotyczšce tego faktu - informuje "The Guardian".

Cambridge Analytica to firma analityczna, która stworzyła oprogramowanie, dzięki któremu można z bardzo dużym prawdopodobieństwem przewidzieć preferencje polityczne oraz wpływać na wybory. Firma współpracowała z zespołem wyborczym Donalda Trumpa oraz ze zwolennikami brexitu. O działaniach Cambridge Analytica napisał "The Guardian" co doprowadziło do poważnego kryzysu zaufania do Facebooka. Wielu użytkowników, po wybuchu afery, zdecydowało się na usunięcie swoich profili z serwisu społecznoœciowego.

Osoby, których dane zostały udostępnione Cambridge Analytica, znajdš informacje na ten temat na swoim profilu na Facebooku. Zdecydowana większoœć użytkowników, których dane udostępniono firmie, pochodzi z USA (ok. 70 z 87 mln).

Oprócz Amerykanów Cambridge Analytica miało mieć dostęp do danych ok. miliona użytkowników z Wielkiej Brytanii, Filipin i Indonezji, a także ok. 310 tys. użytkowników z Australii.

Wszyscy użytkownicy Facebooka majš otrzymać informację zatytułowanš "Chronienie Twoich Danych" z linkiem, pod którym dowiedzš się jakimi informacjami "dzielš się" z używanymi przez siebie aplikacjami. Każdy użytkownik Facebooka będzie mógł też wyłšczyć te aplikacje, które uzna za zbyt bardzo ingerujšce w jego prywatnoœć.

Cambridge Analytica zbierał dane o użytkownikach za pomocš aplikacji thisisyourdigitallife wypełnionej przez kilkaset tysięcy użytkowników, œwiadomych tego, że przekazujš informacje o sobie stronie trzeciej. Aplikacja pozyskiwała jednak również informację o znajomych osób, które z niej skorzystały, które nie były œwiadome tego, że ich dane zostały pozyskane przez firmę.

Facebook szacuje, że Cambridge Analytica pozyskała w ten sposób dane 87 milionów osób. Sama firma utrzymywała, że jej baza była mniejsza i obejmowała jedynie 30 milionów użytkowników Facebooka.