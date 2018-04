Części najdłuższego na świecie mostu odpływają?

Krytycy budowy najdłuższego na œwiecie mostu morskiego obawiajš się, że częœci struktury zaczynajš dryfować w morzu.

Budowa 55-kilometrowego mostu łšczšcego Hongkong, Makau i Chiny kontynentalne obejmuje budowę sztucznych wysp, nowych dróg i tunelu podmorskiego. Zdjęcia zrobione w tym miesišcu pokazujš zniszczonš linię brzegowš wokół jednej z wysp. Betonowe bloki zatrzymujšce fale, oddzieliły się od bariery ochronnej i częœciowo zanurzyły się w wodzie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zdjęcia wzbudziły obawy dotyczšce strukturalnej integralnoœci wyspy, która łšczy most z tunelem podmorskim. Dział autostrad w Hongkongu wysłał swojego dyrektora, aby spotkał się z przedstawicielami projektu. Jak powiedział, „będzie monitorować prace nad budowš mostu, aby zapewnić, że jakoœć spełnia wymagania".

W odpowiedzi na zdjęcia, urzędnicy zajmujšcy się budowš mostu powiedzieli, że rozmieszczenie bloków było zgodne z projektem.

- Mamy nasze sposoby, aby to zrobić, a wy możecie mieć na to swoje sposoby. Wyglšda na to, że częœć konstrukcji została zatopiona, ale została tak zaprojektowana. Nie sšdzimy, że jest z tym jakikolwiek problem. Istniejš zasady i standardy, których powinniœmy przestrzegać - powiedział zastępca dyrektora projektu.

Wczeœniej stwierdzono, że bloki zostały celowo rozmieszczone w "przypadkowy sposób", aby złagodzić nacisk na tunel podmorski.

Projekt, który jest obecnie w budowie od dziewięciu lat, spotkał się już z opóŸnieniami, procesami sšdowymi i przekroczeniami budżetu. Według urzędników z Hongkongu most, który pierwotnie miał zostać otwarty w 2016 roku, zostanie uruchomiony w tym roku.

Zwolennicy projektu mówiš, że dzięki mostowi, obszary, które łšczy, stanš się ważnym oœrodkiem gospodarczym. Krytycy twierdzš natomiast, że most jest po prostu kolejnym sposobem na to, aby Chiny wzmocniły pozycję Hongkongu.

Władze mostu opublikowały w sierpniu zeszłego roku zdjęcia wyspy przed i po tajfunie Hato, aby pokazać, że funkcje ochronne bloków zadziałały.

- Mam nadzieję, że tylko dlatego, że niektórzy zrobili zdjęcia, nie będzie wštpliwoœci co do projektu - powiedziała dyrektor Carrie Lam. - Stabilnoœć prac budowlanych jest naukowo udowodniona - dodała.