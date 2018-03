Policjanci z Bazylei przesiadają się do Tesli

Norbert Aepli, Switzerland [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Policja z kantonu Bazylea-Miasto zamierza zakupić siedem pojazdów elektrycznych Tesla Model X-100D za nieco mniej niż milion franków szwajcarskich.

W wydanym oœwiadczeniu policja kantonu Bazylea-Miasto podkreœla, że testy wykazały iż samochody te doskonale nadajš się do służby w charakterze wozów patrolowych. Jak podkreœla policja po naładowaniu baterii Tesla Model X-100D może przejechać ok. 500 km - podczas gdy przeciętny wóz patrolowy pokonuje dziennie ok. 200 km.

Miasto zyska pod względem ekonomicznym i ekologicznym na tym, że policjanci będš używać samochodów Tesli zamiast diesli - podkreœlajš przedstawiciele policji z Bazylei-Miasta.

Nowe wozy patrolowe majš kosztować ok. 140 tys. franków za sztukę ("tradycyjne" samochody patrolowe kosztowały ok. 90700 franków), ale koszty ich użytkowania i utrzymania będš niższe.

Samochody, które ma zakupić policja z Bazylei-Miasta zostały specjalnie dostosowane do policyjnych wymogów przez holenderskš firmę Force-Pro. Przedstawiciel tej firmy podkreœla, że o ile tradycyjne samochody miały przewozić policjantów z punktu A do punktu B, to przystosowana do potrzeb policji Tesla jest "laptopem na kołach".

Pierwsze policyjne Tesle majš trafić do służby jeszcze w 2018 roku.

Zakup samochodów elektrycznych skrytykowała Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), która uważa, że tak duży wydatek na samochód, który nigdy nie był jeszcze wykorzystywany jako policyjny wóz patrolowy, jest nieuzasadniony.