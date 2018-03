Aborcji się nie lubi kontra nazistowska polityka feministek

Do ostrej dyskusji między Kajš Godek a Joannš Scheuring-Wielgus i Monikš Olejnik doszło podczas wieczornej "Kropki nad i". Tematem był obywatelski projekt zaostrzajšcy przepisy aborcyjne.

Inicjatorka projektu "Zatrzymać aborcję", Kaja Godek, utrzymuje, że zaostrzenie warunków, w jakich w Polsce legalna będzie aborcja, spowoduje, że "okreœlona grupa ludzi zyska prawo do życia" - prawo, którego wg Godek była do tej pory pozbawiona.

Godek argumentowała, że prawie milion podpisanych pod projektem obywateli żšda, aby zlikwidowane zostało prawo, które "wprost dyskryminuje niepełnosprawne dzieci".

- Dzisiaj można zabić dziecko, jeœli jest podejrzane o to, że może urodzić się chore lub niepełnosprawne. Jest to zaprzeczenie tolerancji, zasady równoœci. Jest to zaprzeczenie sprawiedliwoœci, sprzeczne z prawami człowieka - mówiła Godek.

Autorka projektu twierdzi, że osoby niepełnosprawne sa używane przez feministki to prowadzenia polityki "wpisujšcš się w retorykę rodem z nazistowskich Niemiec".

- W latach 40. pokazywano osoby niepełnosprawne na plakatach w nazistowskich Niemczech i pisano, że utrzymanie tych osób kosztuje 60 tysięcy marek. To jest dokładnie ta retoryka, z którš mamy do czynienia - twierdziła Kaja Godek.

Polemizowała z niš zarówno Joanna Scheuring-Wielgus, jak i gospodyni programu.

Jak podkreœlała posłanka Nowoczesnej, żadna kobieta nie decyduje się na aborcję, bo to lubi i że dla każdej z nich podjęcie takiej decyzji jest dramatycznym wyborem.

Jednak i Joanna Scheuring-Wielgus, i Monika Olejnik, podkreœlały, że każda kobieta ma prawo do samodzielnego podjęcia decyzji i nie powinien tego za nie robić żaden polityk.

Scheuring-Wielgus zauważyła też, że we wcišż obowišzujšcej konstytucji nie ma wzmianki na temat życia poczętego czy nienarodzonych dzieci, i dlatego "przedmiotem praw dotyczšcych cišży i macierzyństwa jest kobieta".

Kaja Godek nie przyjęła do wiadomoœci argumentów swoich przeciwniczek, dotyczšcych cierpienia kobiet, które będš zmuszone do donoszenia i urodzenia nawet ciężko okaleczonego, niezdolnego do samodzielnego życia dziecka, i przeżywania œmierci tego dziecka po porodzie. Zdaniem Godek takie dzieci majš również prawo do życia i człowiek nie powinien decydować o ich œmierci.

Wczoraj pozytywnie, głosami 16:9 projekt "Zatrzymać aborcję" zaopiniowała sejmowa komisja sprawiedliwoœci i praw człowieka. Jutro trafi ona pod obrady komisji polityki społecznej i rodziny.

Pod obrady Sejmu projekt może trafić już w pištek.

Również na pištek planowany jest kolejny czarny protest szerokich œrodowisk przeciwnych zaostrzeniu przepisów aborcyjnych.