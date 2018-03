Założycielka Kobiet na Falach: Macie drakońskie prawo antyaborcyjne

Planujemy następne kampanie, a Polska znowu jest na naszej liœcie – zapowiada w rozmowie z serwisem rp.pl dr Rebecca Gomperts, założycielka holenderskiej organizacji Kobiety na Falach (Women on Waves).

W 2003 roku do portu we Władysławowie zawinšł należšcy do WoW statek „Langenort” z klinikš aborcyjnš na pokładzie. Liga Polskich Rodzin i Młodzież Wszechpolska ostro protestowały wówczas przeciw pomysłowi, by na wodach międzynarodowych udostępniać kobietom zakazane u nas pigułki wczesnoporonne.

Poniżej dalsza częœć artykułu

rp.pl: Jak ocenia pani szykowane zmiany w prawie antyaborcyjnym w Polsce?

Rebecca Gomperts: Monitorujemy sytuację w Polsce. Ponieważ Irlandia w przyszłym roku zalegalizuje aborcje, będziecie - obok Malty – krajem o najbardziej drakońskich przepisach antyaborcyjnych w całej Unii Europejskiej. Polski rzšd oddala się od przyjętych standardów, także naruszajšc prawa człowieka i podważajšc niezależnoœć sšdownictwa. Jednak nieprzyjazne wobec kobiet działania waszych władz i dalsze zaostrzanie przepisów jest niepojęte.

W rozmowie ze mnš zapowiadała pani powrót do Polski pływajšcej kliniki aborcyjnej, o ile prawo antyaborcyjne nie zostanie zliberalizowane. Kiedy więc pani przypływa?

Jak pan pamięta, w 2015 roku zrealizowaliœmy z sukcesem kampanię z wykorzystaniem drona aborcyjnego (z tabletkami aborcyjnymi – przyp. red.), którego wysłałyœmy z Frankfurtu nad Odrš do Słubic po polskiej stronie granicy. A jeœli idzie o statki aborcyjne, to właœnie zakończyłyœmy kampanie z ich udziałem w Gwatemali i Meksyku. Planujemy następne kampanie, także przy użyciu nowych narzędzi, a Polska jest na naszej liœcie