Wypadek samochodu Ubera. Policja publikuje film ze zdarzenia

Na wideo, nagranym z wnętrza sportowego pojazdu Volvo XC90, który został użyty do testów, widać samochód jadšcy nieoœwietlonš drogš oraz kobietę, prowadzšcš rower i przecinajšcš czteropasmowš jezdnię. Reflektory auto oœwietlajš kobietę dopiero, gdy ta znajduje się bezpoœrednio przed SUV-em.

Film pokazuje również, w jaki sposób za kierownicš zachowywał się operator samochodu, poruszajšcego się w trybie autonomicznym. Przez większoœć czasu mężczyzna patrzy w dół, dopiero tuż przed końcem filmu widać, jak podnosi wzrok i wyglšda na zszokowanego.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ