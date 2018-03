Szwajcaria: Kiełbasa nazwana na cześć polityka prawicy

Christoph Blocher, lider prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP) został uczczony przez jednego z sympatyków w nietypowy sposób. Markus Martin Fliri wypuœcił na rynek kiełbasę o nazwie "Christoph Blocher" - informuje thelocal.ch.

Blocher i jego SVP znani sš przede wszystkim ze swojego zdecydowanego, antyimigranckiego stanowiska. Bezkompromisowe poglšdy Blochera docenił m.in. były doradca Donalda Trumpa, Steve Bannon, który okreœlił szwajcarskiego polityka mianem "Trumpa przed nastaniem Trumpa".

Teraz Blocher doczekał się kolejnego wyrazu uznania - rodzinna firma z miejscowoœci Santa Maria Val Müstair, w kantonie Gryzonia wypuœciła na rynek kiełbasę nazwanš jego imieniem.

Twórca kiełbasy, Fliri, przez lata pracował dla Badrutt's Palace Hotel w kurorcie St Moritz. Teraz chce podbić rynek nowym produktem będšcym wyrazem uznania dla szwajcarskiego prawicowego polityka.

Fliri w rozmowie z szwajcarskim dziennikiem "Blick" chwali Blochera za to, że nie jest on "nijaki jak inni politycy".

Sam Blocher pozytywnie odniósł się do pomysłu, by kiełbasa według przepisu Fliriego nosiła jego imię - zgodził się nawet na to, aby na jej etykiecie znalazło się jego zdjęcie i podpis. Na etykiecie można też przeczytać, że produkt jest w "100 proc. szwajcarski".

Fliri przyznał, że był gotów udostępnić przepis i markę "Christoph Blocher" innym producentom, ale ci nie byli przekonani do - ich zdaniem - kontrowersyjnej nazwy. Twórca kiełbasy nazwanej na czeœć Blochera uważa, że to błšd, bo "jeœli wszyscy zwolennicy SVP kupowaliby oryginalnš kiełbasę Blochera, rzeŸnicy zarobiliby majštek".