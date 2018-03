Policja nie chciała oddać prawa jazdy zmarłemu. Sąd: Oddajcie

Rumuński sšd w Jassy zdecydował, że zmarły Valerian Vasiliu powinien odzyskać prawo jazdy - informuje AFP.

Vasiliu w ubiegłym roku stracił prawo jazdy za zbyt szybkš jazdę - ale odwołał się od tej decyzji do sšdu w Jassy. Sšd orzekł na jego korzyœć, ale kilka dni po korzystnym dla niego wyroku Vasiliu zmarł.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mimo to policja odwołała się od wyroku sšdu utrzymujšc, że - nieżyjšcy już kierowca - nie powinien odzyskiwać prawa jazdy, ponieważ za popełnione wykroczenie należała mu się utrata dokumentu.

Na kolejnej rozprawie sšd wyższej instancji podtrzymał jednak pierwotne orzeczenie co oznacza, że w majestacie prawa zmarły odzyskał dokument uprawniajšcy go do jazdy samochodem.

To kolejny w ostatnich dniach głoœny wyrok rumuńskiego sšdu. Przed kilkoma dniami media nagłoœniły historię innego Rumuna, Constantina Reliu, który - po powrocie do kraju po 20 latach spędzonych w Turcji - dowiedział się, że w majestacie prawa nie żyje. Okazało się, że władze o rzekomej œmierci męża poinformowała jego żona, która zadbała nawet o wystawienie mu aktu zgonu.

Kiedy Reliu - już po powrocie do Rumunii - odwołał się do sšdu proszšc o anulowanie aktu, jego proœba została odrzucona ze względów proceduralnych (minšł bowiem termin, w którym należało złożyć wniosek o anulowanie aktu zgonu).

Reliu skarży się, że jako osoba oficjalnie zmarła, nie może podjšć żadnej pracy zarobkowej w Rumunii.