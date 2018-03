Przeprosiny Marka Zuckerberga w amerykańskiej i brytyjskiej prasie

Mark Zuckerberg wykupił całostronicowe reklamy w niedzielnych wydaniach największych dzienników w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Założyciel Facebooka przeprasza za "naruszenie zaufania".

Przeprosiny pojawiły się m.in. w brytyjskich dziennikach: The Observer, The The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express i Sunday Telegraph, a także amerykańskich: The New York Times, Washington Post i Wall Street Journal.

"Mamy obowišzek chronić wasze dane. Jeœli nie jesteœmy w stanie, nie zasługujemy na nie" - tymi słowami Zuckerberg zaczyna swoje przeprosiny.

Facebook took out full page ads in the NYT, WSJ, WashPost, and 6 UK papers today https://t.co/kMA822kTpU pic.twitter.com/CUEYwyWuTT — Brian Stelter (@brianstelter) 25 marca 2018

Założyciel Facebooka przypomniał historię aplikacji, która w 2014 roku doprowadziła do wycieku informacji o milionach użytkowników portalu. "To naruszyło zaufanie i przepraszam, że nie zrobiliœmy wówczas więcej w tej sprawie" - pisze Zuckerberg.

Użytkowników serwisu zapewnił, że zablokowano aplikacje, które majš dostęp do tak wielu informacji. Każda aplikacja, która ma dostęp do danych internautów ma być indywidualnie sprawdzana.

"Dziękuję za wiarę w tę społecznoœć. Obiecuję zrobić dla was więcej" - pisze Zuckerberg.

Przeprosiny to reakcja na aferę wokół Cambridge Analytica. Firma analityczna wykorzystywała dane użytkowników portalu społecznoœciowego do komercyjnych badań.

Zebrane dane miały dotyczyć 50 milionów użytkowników Facebooka. Informacje miały być wykorzystane m.in. przy okazji kampanii wyborczej Donalda Trumpa.