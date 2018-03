Rasizm w reklamie piwa? "Czasem jaśniejsze jest lepsze"

Chodzi o reklamę, w której barman widzšc spragnionš dziewczynę o jasnej karnacji popycha w jej kierunku butelkę piwa Heineken light, które po drodze mija kilka czarnoskórych osób zanim trafi w ręce dziewczyny. Slogan reklamowy brzmi: "czasem jaœniejsze/lekkie (ang. lighter) jest lepsze".

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But ?? I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg