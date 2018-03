USA: Policjant zastrzelił nieuzbrojonego mężczyznę z opuszczonymi spodniami

Na nagraniu policji z kamerki samochodowej można zobaczyć 24-letniego Danny'ego Ray'a Thomasa, który idzie w stronę funkcjonariusza na drodze w Houston w Teksasie. PóŸniej słychać strzał. Policjant wielokrotnie wzywa do położenia się na ziemię mężczyzny.

Zarówno zastrzelony jak i policjant byli czarnoskórzy.

Rodzina Thomasa twierdzi, że mężczyzna cierpiał na depresję po œmierci swoich dzieci. Kita Thomas-Smith, siostra Danny'ego Ray'a, uczestniczyła we wtorek w obradach rady miejskiej, ze łzami w oczach wzywajšc polityków, by zrobili coœ z "policyjnš brutalnoœciš". Przed ratuszem powiedziała dziennikarzom, że po obejrzeniu wideo uważa, że zdarzenie przypomina "morderstwo z premedytacjš".

Video released by the Harris County Sheriff's Office captures the moments when a deputy (also black) shot and killed unarmed Danny Ray Thomas in north Houston last Thursday.



