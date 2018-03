"Wysoce prawdopodobny" udział Rosji w otruciu Skripala

Brytyjska premier Theresa May uznała za "wysoce prawdopodobnš" odpowiedzialnoœć Rosji za "lekkomyœlny i nikczemny" atak na podwójnego agenta Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Rosja nazywa te oskarżenia "prowokacjš".

Do zatrucia Siergieja Skripala i jego córki Julii doszło 4 marca w centrum handlowym w Salisbury. 66-letni Skripal to były rosyjski szpieg, który w 2006 roku został skazany w Rosji na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Na Wyspy trafił w 2010 roku w ramach wymiany szpiegów między obydwoma krajami.

W swoim przemówieniu w Izbie Gmin premier Mat powiedziała, że jest "wysoce prawdopodobne", że to Rosja stała za próbš zabójstwa. Moskwa wielokrotnie zaprzeczała jakiemukolwiek zaangażowaniu w otrucie Skripala, a wczeœniej ostrzegała Londyn, że przypisujšc winę Rosji prowadzi "niebezpiecznš grę", która może być zagrożeniem dla relacji dyplomatycznych.

Jednak May powiedziała w parlamencie, że do próby otrucia użyto broni znanej jako "Nowiczok". Była ona w przeszłoœci produkowana i używana przez Rosję.

Boris Johnson, minister spraw zagranicznych, wezwał w poniedziałek rosyjskiego ambasadora do "pełnego i całkowitego ujawnienia" informacji o programie "Nowiczok" Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze. May dodała, że ambasador został poproszony o wyjaœnienie, czy atak na Skripala był "bezpoœrednim działaniem państwa rosyjskiego przeciwko naszemu krajowi", czy też rosyjski rzšd "stracił kontrolę" w tej sprawie.

Premier dała Rosji czas na reakcję do północy z wtorku na œrodę. Jeœli "wiarygodnej odpowiedzi" nie będzie, rzšd May uzna, że "działanie to stanowi bezprawne użycie siły przez państwo rosyjskie przeciwko Wielkiej Brytanii". - I wrócę do tej Izby i przedstawię pełen zakres œrodków, które podejmiemy w odpowiedzi - dodała.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała wystšpienia May "pokazem cyrkowym w brytyjskim parlamencie". Ambasada rosyjska już wczeœniej ostrzegała, że brak zaangażowania brytyjskiego rzšdu w tłumienie spekulacji na temat udziału Moskwy w otruciu Skripala stanowi zagrożenie dla stosunków z Londynem.

"Obecna polityka rzšdu brytyjskiego wobec Rosji jest bardzo niebezpiecznš grš z brytyjskš opinia publicznš" - oœwiadczyła ambasada.