Zwolniony za kontakty z islamistami. Sąd: przywrócić do pracy

Algierczyk z niemieckim paszportem Samir B. został zwolniony przez koncern Volkswagen pod zarzutem przynależnoœci do grupy radykalnych salafitów. Sšd Pracy w Hanowerze nakazał przywrócić mężczyznę do pracy.

Mężczyzna został zwolniony w listopadzie 2016 roku. Koncern Volkswagen uważał, że Algierczyk zagraża bezpieczeństwu pracowników i zakłóca pracę firmy.

Zdaniem Sšdu Pracy w Hanowerze pracodawca nie przedstawił odpowiednich dowodów. Niewystarczajšce okazały się zeznania innych pracowników, którzy zeznali, że Samir B. nazywał ich niewiernymi i im groził.

Sšd stwierdził również, że nie sš wiarygodne obawy o możliwoœci przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w obiektach należšcych do koncernu.

Powodem do zwolnienia nie były również doniesienia prasowe mówišce o tym, że mężczyzna należy do grupy radykalnych salafitów. Dodatkowo policja zatrzymała go przed wylotem do Syrii.

Przedstawiciele koncernu majš możliwoœć złożenia rewizji wyroku do Federalnego Sšdu Pracy