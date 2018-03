Skatowany Fijo jedzie na leczenie do Portugalii

Czteromiesięczny szczeniak Fijo, skatowany przez swojego właœciciela, został zakwalifikowany do leczenia w portugalskiej klinice, która ma 27-letnie doœwiadczenie z tego typu przypadkami.

Szczeniak Fijo został skatowany przez swojego właœciciela pod koniec stycznia.

Mężczyzna znęcał się nad psem podczas nieobecnoœci swojej rodziny. Złamał psu kręgosłup, żebra, szczękę, wybił zęby.

Psa znalazła partnerka mężczyzny i ich syn po powrocie do domu. Zwierzę leżało w kałuży krwi.

Właœciciel psa, Bartosz D., był poszukiwany listem gończym. Został zatrzymany po Toruniem, ok. 10 km od miejsca zamieszkania. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem i grozi mu za to wyrok do 3 lat więzienia.

Fijo ma silny niedowład tylnych łap. Przeszedł operację w Czechach, w Polsce jest rehabilitowany w jednej z klinik weterynaryjnych. Pies jest pod opiekš Fundacji dla Szczeništ Judyta.

Jej przedstawiciele starali się o umieszczenie szczeniaka w specjalistycznej klinice w Portugalii, która już od 27 lat zajmuje się w rehabilitacjš ciężkich uszkodzeń kręgosłupa i niepełnosprawnoœciš zwierzšt.

Dzięki temu pies przejdzie w Portugalii szereg specjalistycznych zabiegów, dotychczas w Polsce niedostępnych lub będšcych na etapie testów.