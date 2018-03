USA: Nauczyciel strzelał w klasie. Przez przypadek

Nauczyciel z Kalifornii przypadkowo wystrzelił w klasie z posiadanej przez siebie broni - informuje ABC News. W sprawie toczy się obecnie œledztwo.

Do incydentu doszło w liceum w Seaside w czasie lekcji przysposobienia obronnego.

W wyniku oddania strzału przez nauczyciela jeden z uczniów został ranny - nie jest jasne, czy trafiła go kula, po odbiciu się od sufitu, czy też ranił go fragment sufitu, który spadł na ziemię po wystrzale. Chłopiec trafił do szpitala - ale jego życiu nic nie zagraża.

Dennis Alexander, nauczyciel, który oddał strzał, jest emerytowanym oficerem policji z Sand City.

Do incydentu doszło kilka tygodni po tym jak Donald Trump, po strzelaninie w szkole na Florydzie, w której zginęło 17 osób, zasugerował, że nauczyciele w szkołach powinni być uzbrojeni. Potem mówił m.in. o specjalnych dodatkach dla nauczycieli, którzy będš przychodzić do szkoły z broniš i którzy będš doskonalić swoje umiejętnoœci posługiwania się niš.