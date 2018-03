USA: Pies zmarł, bo w samolocie umieszczono go w schowku na bagaże

"To był tragiczny wypadek, który nigdy nie powinien się wydarzyć" - oœwiadczyła linia lotnicza. Francuski buldog zginšł podczas lotu z Houston do Nowego Jorku w poniedziałek.

Œwiadkowie zdarzenia mówili, że stewardesa poprosiła jednš z pasażerek, by umieœciła akceptowane przez linie specjalne nosidełko w schowku. PóŸniej zeznała, że nie wiedziała, iż w œrodku znajduje się pies.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq