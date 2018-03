Japonia: 18-latkowie będą mogli wziąć ślub, ale palić - nie

Młodzi Japończycy będš uznawani za osoby dorosłe już w wieku 18 lat, a nie jak obecnie, dopiero gdy majš lat 20 - zakłada nowa propozycja rzšdu.

Jeœli zmiana zostanie zatwierdzona, 18-latkowie będš mogli zawierać zwišzki małżeńskie, podpisywać umowy i zacišgać pożyczki bez zgody rodziców. Nadal jednak będš mieli zakaz palenia, picia alkoholu i uprawiania hazardu - aż przestanš być nastolatkami.

Byłaby to pierwsza zmiana w przepisach definiujšcych wejœcie w dorosłoœć od wprowadzenia zasad w 1876 roku.

Zgodnie z prawem obecnie osoby poniżej 20 roku życia mogš brać œlub tylko za zgodš rodziców. MężczyŸni mogš to robić w wieku co najmniej 18 lat, kobiety - od 16 lat. Zmiany w przepisach zrównajš ten wiek dla obu płci - do 18 lat. Według rzšdu "nie było uzasadnienia dla tej różnicy".

Jak zaznacza BBC, 18- i 19-latkowie będš mogli np. podpisać umowę na abonament telefoniczny, ale w zwišzku z obawami, że niektóre firmy mogš stosować techniki sprzedaży wykorzystujšce niedoœwiadczenie nastolatków, w prawie znajdš się specjalne zapisy chronišce w takich sytuacjach. Młodzi będš mogli anulować umowy, jeœli stwierdzš, że sprzedawcy ich zmanipulowali lub zmusili do podpisania umowy.