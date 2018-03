Pomógł zaatakowanemu Hindusowi. W nagrodę poleci do Indii

Wrocławianin, który stanšł w obronie zaatakowanego Hindusa, w nagrodę dostał bilet lotniczy do Indii.

Tomasz Pikuœ stanšł w obronie Hindusa, który zaatakowany został na jednym z przystanków tramwajowych we Wrocławiu. - Zainterweniowałem w momencie, kiedy on już został popchnięty, uderzony w twarz. Był przerażony - opowiadał Pikuœ. W ramach nagrody, mężczyzna dostał bilet lotniczy do Indii od konsula honorowego, który zaznaczał, że gdyby nie interwencja Polaka, awantura mogłaby zakończyć się tragediš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak mówił sam Pikuœ, Hindus był bardzo przestraszony całš sytuacjš. - On był przerażony, zwłaszcza że nie mówi po polsku, tylko po angielsku, a wszelkie wyzwiska, wszelkie teksty rzucane w jego stronę były w języku polskim - mówił. - Więc on tak naprawdę nie wiedział o co chodzi, nie wiedział, za co dostał - dodał.

Polak, za to, że pomógł cudzoziemcowi, sam został zaatakowany, w wyniku czego czasowo stracił słuch i do dziœ musi rehabilitować kręgosłup. - Gdyby nie pan Tomek, to on by dzisiaj nie żył - mówił honorowy konsul Indii Kartikey Johri.

Dwa miesišce po zdarzeniu honorowy konsul, w ramach podziękowań, zaprosił Tomasza Pikusia na tygodniowš podróż do Indii - informuje TVN 24. - Pan ambasador Adam Burakowski w Indiach szykuje dla niego czerwony dywan, będzie witany nawet na lotnisku, oprócz tego będzie miał bardzo dużo niespodzianek - powiedział konsul. - On jest bohaterem dla Indii - zaznaczył. Poza biletem, dla Tomasza Pikusia zorganizowano także zwiedzanie i uroczyste powitaniem przez ambasadora. Tomasz Pikuœ zaproszony jest również na konferencje prasowe.

Choć Tomasz Pikuœ nie czuje się bohaterem, twierdzi, że każda z kilkudziesięciu osób, które widziały zajœcie, powinna była zareagować. Ostatecznie zrobiła to jednak dopiero żona Tomasza Pikusia. Napastnicy zostali zatrzymani przez policję, a prokuratura oskarżyła ich o pobicie. - Cała trójka nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych im czynów - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Kalus. - Wyjaœniajš, że to oni zostali zaatakowani - dodała.

Do zdarzenia doszło na poczštku stycznia. Na przystanku tramwajowym we Wrocławiu trzyosobowa grupa pijanych mężczyzn zaatakowała Hindusa. Obcokrajowiec został uderzony.