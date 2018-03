"Aukcja niewolników" w angielskiej szkole

W angielskiej szkole w Bath, grupa uczniów miała przykuć czarnoskórego chłopca do latarni i zorganizować "aukcję niewolników".

Policja bada sprawę. Jak poinformowano, traktowana jest „niezwykle poważnie”.

W sprawę zamieszanych jest szeœciu chłopców w wieku 15 i 16 lat. Incydent miał miejsce w styczniu w szkole w Bath. Informowano wówczas, że czarnoskóry uczeń był popychany, szturchany patykami i nazywany „skrajnie rasistowskimi wyzwiskami".

Policja ma przesłuchać osoby, które mogš mieć zwišzek z incydentem. Dyrektorzy szkoły odmówili wydalenia trzech uczniów, którzy majš zwišzek ze sprawš. Jedna z matek uczniów szkoły powiedziała, że incydent został sfilmowany na Snapchacie i rozpowszechniony w internecie. - Nie widziałam tego, ale słyszałam, że chłopiec był przywišzany i szturchany patykami na „aukcji niewolników”. Mieli też używać rasistowskich wyzwisk - powiedziała. - To, co zrobili było bardzo głupie. Nie zasługujš na to, by ich życie zostało zrujnowane, ale myœlę, że szkoła powinna być bardziej otwarta na rodziców - dodała.

Do rodziców wysłane zostało pismo, w którym opisany został przypadek nieakceptowalnego zachowania na terenie szkoły. "Możecie być pewni, że szkoła potraktowała ten incydent wyjštkowo poważnie i że naszym absolutnym priorytetem było i pozostaje, aby zostały podjęte właœciwe działania zarówno dla wszystkich zaangażowanych, jak i dla szerszej społecznoœci szkolnej” - napisano w piœmie. "Bioršc pod uwagę trwajšce dochodzenie policyjne i potrzebę ochrony wszystkich osób zaangażowanych, konieczne było zachowanie poufnoœci, w konsekwencji czego szkoła nie chce dalej komentować sprawy” - dodano.

Jeden z rodziców przyznał, że szkoła nie podała wystarczajšco dużo informacji w tej sprawie.